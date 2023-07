Grasbahnrennen: In Heringen geht’s wieder rund

Es ist angerichtet: Der AMCC Heringen ist am Wochenende erneut Gastgeber eines Grasbahnrennens. © Tamsyn Axt-Bäuml

Am Samstag und Sonntag richtet der AMCC Heringen sein traditionelles Grasbahnrennen in der Werraaue aus.

Heringen – Oliver Huchthausen hat einen Wunsch. Der Vorsitzende des AMCC Heringen hofft für das Grasbahnrennen am kommenden Wochenende auf besseres Wetter als im vergangenen Jahr. „Das war leider eine reine Schlammschlacht. Für die Fahrer war es zu gefährlich, sodass wir einige Läufe gar nicht durchziehen konnten“, sagt er.

Für Samstag und Sonntag sind – Stand jetzt – Temperaturen von knapp über 20 Grad und überwiegend trockenes Wetter angekündigt. Zwei spektakulären Renntagen bei guten Bedingungen sollte also nichts im Weg stehen.

Etwa 80 Fahrer haben bislang ihre Teilnahme zugesagt. Neben zehn nationalen Solisten der B-Klasse gehen auch fünf B-Seitenwagen-Gespanne an den Start. Dazu gesellen sich Enduro-Fahrer, Speedkarts und Quads. In der B-Solo-Klasse sind auch die Heringer Klubfahrer Mike und Henrik Todt dabei. Bei den Speedkarts gehen Ingo Duttine, ehemals Deutscher Meister, und Katrin Schmidt vom AMCC an den Start. In Heringen hofft man natürlich auch in diesem Jahr auf einen ganz besonderen Gast: Den Briten Paddy Thorne, der mittlerweile 84 (!) Jahre alt ist. „Wir hoffen, dass Paddy wieder den Weg zu uns nach Heringen findet“, sagt Oliver Huchthausen. Für ein wenig weiteres internationales Flair werden die Quadfahrer aus Ungarn sorgen.

Die Regenfälle der vergangenen Tage haben der Bahn in Heringen gutgetan. Zusätzlich vier bis fünf Fässer Wasser soll sie pro Abend bekommen. „Sie war zuletzt natürlich sehr trocken, aber wir sind zuversichtlich, dass sie in einem guten Zustand sein wird“, verspricht der Vereinschef. Damit sich die Veranstaltung auch finanziell lohne, hofft Huchthausen auf insgesamt etwa 800 Zuschauer. „Sonntags kommen bei gutem Wetter erfahrungsgemäß um die 500 Motorsportfans“, weiß er aus der Vergangenheit.

Der AMCC, der zurzeit 52 Mitglieder zählt, hat den Termin für das diesjährige Rennen vom mittelhessischen MSC Angenrod übernommen. Der dortige Motorsportclub hat sich als Veranstalter zurückgezogen. „Es wird in der Szene immer schwieriger. Für die Fahrer ist es ein sehr teures Hobby, was sich nicht mehr jeder leisten kann. Und den Vereinen fehlen die Mitglieder und ehrenamtlichen Helfer, um solche Veranstaltungen auszurichten“, hat Oliver Huchthausen erkannt. Umso glücklicher ist er, dass der AMCC an diesem Wochenende wieder Gastgeber auf seiner Grasbahn sein kann. (Sascha Herrmann)