In Sontra knattern wieder die Maschinen: Lauf der MSR-Meisterschaft auf Husarenring

Von: Maurice Morth

Teilen

Auf spektakulären Motocross-Sport dürfen sich die Zuschauer auf dem Husarenring in Sontra am kommenden Wochenende wieder freuen. ARCHI © Marvin Heinz

Wer am Wochenende noch nichts vor hat, für den lohnt am Samstag und/oder Sonntag ein Besuch des Husarenrings in Sontra.

Sontra – Laut wird es wieder am kommenden Samstag und Sonntag auf dem Husarenring in Sontra, denn der MSR-Motocross-Zirkus ist nach der Veranstaltung 2021 zum letzten Rennen vor der großen Sommerpause in der Berg- und Hänselstadt zu Gast und verspricht spektakuläre Wettbewerbe.

Unter dem großen Einsatz der vielen ehrenamtlichen Helfer des Gastgebers MSC Waldkappel-Breitau dürfen sich die Zuschauer und die Fahrer, die angesichts der vielen MSR-Klassen zahlreich in Sontra vor Ort sein werden, auf einen perfekt vorbereiteten Rundkurs freuen.

Qualifikation für die Crossfinals

Eine besondere Motivation dürfte für die Motocross-Fahrer auch sein, dass sich nach dem fünften Saisonlauf in Sontra entscheidet, wer den Motorsport-Ring (MSR) bei den diesjährigen Crossfinals am 26. August in Wisskirchen vertreten darf.

Zur Erinnerung: Im vergangenen Jahr war Maxi Wills aus Bischhausen erfolgreich mit dabei, siegte mit dem MSR-Team bei dem Wettbewerb, der die schnellste Amateur-Motocross-Serie der Bundesrepublik sucht.

Einige Fahrer aus der Region erwartet

Aber auch die MSR-Serie selbst hat noch einiges an Spannung zu bieten, sind in den einzelnen Klassen noch längst nicht alle Entscheidungen gefallen und auch bei der Tageslizenz am Sonntag werden sicherlich einige Fahrer aus unserer Region alles daran setzen, sich mit dem Platz an der Sonne auf den Heimweg begeben zu können.

Für Besucher unter 14 Jahren ist der Eintritt auf den Husarenring frei, 14- bis 17-Jährige zahlen drei Euro, ab 18 Jahren kostet der Besuch fünf Euro.

Am Imbissstand gibt es vom MSC Waldkappel-Breitau wie gewohnt regionale Speisen und Getränke zu erwerben. Wer am Samstag oder Sonntag also noch nichts vor hat, der ist bei angenehmen Sommertemperaturen (Stand: 19. Juli) gern gesehener Gast auf der einzigen Motocross-Strecke im Werra-Meißner-Kreis.

Die genauen Zeitpläne gibt es beim Gastgeber MSC Waldkappel-Breitau.

(Maurice Morth)