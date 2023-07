Tischtennis Werra-Meißner: Auf Kreisebene schon ab neuer Saison in Viererteams

Von: Maurice Morth

Der kleine weiße Ball im Mittelpunkt: Beim Tischtennis-Kreistag gab es einige Nachrichten zu vermelden. © Imago

Wenn im September der Startschuss der Tischtennis-Saison 23/24 fällt, müssen sich die Spieler der heimischen Vereine in den Punktrunden auf Kreisebene auf einige Neuerungen einstellen.

Eschwege – Die wichtigste Änderung, über die jüngst beim Kreistag in der Oberriedener Mehrzweckhalle abgestimmt wurde: In allen Kreisklassen, von der Kreisliga bis hinunter zur 3. Kreisklasse, wird nur noch in Viererteams um Punkte gekämpft.

Bisher spielten die Mannschaften in den beiden Kreisligen in Sechsermannschaften um die Kreistitel und den Aufstieg. Dabei bleibt es bei den auf Bezirks- und Landesebene spielenden Herrenteams auch in der kommenden Saison, doch auch der Bezirk Nord, zu dem der Werra-Meißner-Kreis gehört, wird die generelle Vierer-Regelung in der Saison 2024/2025 bindend einführen.

In Oberrieden wurde, wie Kreiswart Lukas Möckel bestätigt, „über die Neuerungen ausgiebig diskutiert“´. Vor allem darüber, ob in allen Klassen nur bis zum Erreichen des Siegpunktes oder ob durchgespielt werden sollte.

Der Kreistag entschied sich mit breiter Mehrheit (drei Gegenstimmen, drei Enthaltungen) für Durchspielen in der kommenden Saison in allen Kreisklassen. Diese Regelung gilt auch für die heimischen Teams in den Klassen auf Bezirks- und Landesebene. So auch zum Beispiel für die Hessenliga Nord, in der künftig die Damen des TTC Albungen aktiv werden.

147 Teams gemeldet

Auf ein erfreuliches Meldeergebnis blickte Sportwart Reiner Schröder: „In der kommenden Saison nehmen die 31 Vereine des Tischtennis-Kreises mit 147 Mannschaften am Punktspielbetrieb teil.“

Das entspricht einer Steigerung von 29 Mannschaften gegenüber 2022/2023. Dazu beigetragen hat natürlich auch die neue Spielart mit Viererteams, sodass einige Clubs auf Kreisebene mehr Teams melden konnten. In den neun Kreisklassen von der Kreisliga bis zur Kreisklasse 3 spielen künftig 79 Teams um Punkte. Im Vorjahr waren es 64.

Beim Nachwuchs hielt der Aufwärtstrend aus dem Vorjahr an. Hier ermitteln 47 Mannschaften in sechs Altersklassen ihre Besten, in der abgelaufenen Saison spielten 33 Jugendteams. Ein erfreuter Sportwart Schröder: „Jetzt 47 Mannschaften, das ist eine Steigerung von 45 Prozent!“

In den Klassen auf Bezirks- und Landesebene, die vom Bezirk und seinen Klassenleitern betreut werden, spielen 21 Teams des Kreises von der Bezirksklasse der Herren bis zur Hessenliga der Damen und hoffen auf gute Plätze. Diese Zahl hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert.

Das Starterfeld

Hessenliga Damen: TTC Albungen; Verbandsliga Damen: Eschweger TSV; Bezirksoberliga Herren (2): TTC Albungen, SV Ermschwerd; Bezirksliga Herren (7): TTV 79 Eschwege, TSG Fürstenhagen, TTV Oberhone, Eschweger TSV, MTV Unterrieden, TG Großalmerode, TSV Wichmannshausen; Bezirksklasse Herren (10): SV Reichensachsen, TSV Werleshausen, TSV Herleshausen, TG Großalmerode II, TSV Wichmannshausen II, TTV Neuerode, SV Ermschwerd II, TTV 79 Eschwege II, TTV Oberhone II, TSV Frieda.

Kreisklassen - Kreisliga Herren: zwei Gruppen mit 17 Mannschaften; 1. Kreisklasse Herren: zwei Gruppen/15 Mannschaften; 2. Kreisklasse Herren: zwei Gruppen/22 Mannschaften; 3. Kreisklasse Herren: drei Gruppen/26 Mannschaften (zwei Damenteams).

Nachwuchs, Kreisliga Mädchen 19: neun Mannschaften; Kreisliga Jungen 19: sechs Mannschaften; 1. Kreisklasse Jungen 19: sechs Mannschaften; Kreisliga Jungen 15: sechs Mannschaften; Kreisliga Jungen 13: 14 Mannschaften; Kreisliga Jungen 11: sechs Mannschaften.

In den Jahresberichten ließen Vorstand und Klassenleiter die vergangene Saison 2022/2023 Revue passieren, die zu aller Zufriedenheit verlaufen ist. Erfreulich sei, so Tischtennis-Kreiswart Lukas Möckel, dass der Spielbetrieb der Jugend nach der HTTV-Aktion „Aufbruch Tischtennis Hessen“ erheblich zugenommen habe.

Auf diesem Wege wolle man weitermachen. Die Entlastung des Vorstandes erfolgte in Oberrieden einstimmig.

(Siegfried Furchert)