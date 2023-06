Er will immer ganz oben stehen: Jerome Kirschner sichert sich WR-Torjägerkanone

Verdienter Sieger in dieser Saison: Jerome Kirschner, der eine atemberaubende Saison für den SV Reichensachsen in der Fußball-Gruppenliga hinlegte. © Florian Künemund

Die WR zeichnet für die Saison 22/23 zwei Torjäger und einen Torhüter aus. Bei der Torejagd von der Hessenliga bis zur Kreisoberliga setzte sich Jerome Kirschner vom SVR durch.

Reichensachsen – 23 Spiele, 38 Tore – das macht eine sagenhafte Trefferquote von 1,65 pro Spiel. Gelungen ist dieses Kunststück Mittelstürmer Jerome Kirschner für seinen SV Reichensachsen in der abgelaufenen Saison der Fußball-Gruppenliga.

Damit sicherte sich „Jey“, wie er von seinen Mitspielern genannt wird, mit deutlichem Vorsprung die Torjäger-Kanone der Werra-Rundschau unter den Spielern von Kreisober- bis Hessenliga.

Und der 26-Jährige verrät: „Ich will eigentlich immer Torschützenkönig werden, das war auch vor dieser Spielzeit so. Dieses Ziel habe ich erreicht und bin darüber sehr glücklich. Noch wichtiger war aber, mit der Mannschaft die anvisierte Meisterschaft und damit den Sprung in die Verbandsliga zu schaffen.“

Umgerechnet alle 52 Minuten ein Tor von Kirschner

Umgerechnet netzte Jerome Kirschner alle 52 Minuten ein in den Partien, in denen er auf dem Platz stand. Wie er zu dieser außerordentlich guten Torausbeute kam?

„Das A und O ist die Mannschaft. Wir haben uns letztes Jahr sehr schnell und gut zusammengefunden und von Saisonbeginn an super funktioniert. Von meinen Nebenleuten auf den Außen wie Jakub Swinarski und Mick Vogelsang oder den Jungs im Mittelfeld um Jan Kaufmann und Co. bekomme ich viele gute Zuspiele. Das ist eine ihrer Aufgaben. Und mein Job ist es dann, die Dinger reinzumachen. Und das hat diese Saison eben super geklappt“, sagt Kirschner.

„Richtige Entscheidung, wieder zu Heimatverein zu wechseln“

Torschützenkönig war er in seiner Karriere – in der er den ganzen Jugendbereich bei seinem Heimatverein Reichensachsen durchlief und im Seniorenbereich zwischendurch vier Jahre das Weidenhäuser Trikot trug, ehe er vergangenen Sommer zum SVR zurückkehrte – schon öfter.

Aber in diesem Jahr sei alles noch mal eine Ecke schöner, weil der Verbandsliga-Aufstieg damit einhergehe. „Es war definitiv die richtige Entscheidung, wieder nach Reichensachsen zu wechseln. Es ist mein Heimatverein und wir sind eine gute Truppe.“

Bis kurz vor Ende der Saison hatte er mit Dominik Lohne (32 Tore) von der SG Hombressen/Udenhausen einen starken Konkurrenten zumindest um Rang eins in der Torschützenliste der Liga. Aber mit einem Dreierpack im letzten Spiel gegen Zierenberg setzte sich „Jey“ dann doch klar ab.

Erfolgsrezept: Immer an den Torerfolg glauben

„Ein persönlicher Ansporn für mich bei jedem Einsatz sind immer unsere treuen Fans und vor allem auch meine Eltern, Großeltern und meine Freundin, die bei fast jeder Partie nach Möglichkeit dabei sind und mich/uns unterstützen“, verrät Kirschner.

Das Torjäger-Gen trug er wie gesagt schon immer in sich, war auch in allen Jugend-Teams immer treffsicherer Stürmer. Doch was genau braucht es eigentlich dazu? „Vor allem Zielstrebigkeit. Ich arbeite hart im Training und hole mir da das Selbstvertrauen fürs Spiel. Zudem ist es wichtig, nicht aufzugeben, wenn mal die ersten zwei oder drei Chancen nicht reingehen. Ich glaube immer daran, noch zu treffen, gebe bis zum Ende alles und bleibe fokussiert“, sagt Jerome Kirschner im WR-Gespräch.

Nun wird der Mittelstürmer ab dem kommenden August in der Fußball-Verbandsliga auf Torejagd gehen.

„Auch da möchte ich natürlich meine Tore machen, um meinem Team zu helfen – auch wenn es vermutlich nicht 38 sein werden. Aber wir alle sind top motiviert und wollen auf jeden Fall die Klasse halten. Dafür werden wir hart arbeiten“, verspricht Kirschner.

Kategorie I - WR-Torjäger Hessenliga bis Kreisoberliga 1. Jerome Kirschner (SV Reichensachsen) 38 Tore 2. Sascha Fricke (SG Wehretal) 25 Tore 3. Jan Gerbig (SV Adler Weidenhausen) 21 Tore 4. Maurice Stach (SG Wehretal) 19 Tore 5. Tim Schindewolf (SC Niederhone) 18 Tore 6. Jannik Thrun (SG Meißner) 17 Tore 7. Mick Vogelsang (SV Reichensachsen) 15 Tore 8. Florian Baldauf (SG K/H/D) 14 Tore 9. Sören Gonnermann (SV Adler Weidenhausen) 13 Tore 10. Marc-Philipp Auerswald (SG Sontra) 13 Tore

(Florian Künemund)