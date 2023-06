Jetzt wird es ernst: Eintracht Baunatal, Hessen Kassel II und Wilhelmshöhe in der Relegation

Fußball

Für drei heimische Fußball-Teams ist die Saison noch nicht zu Ende. Hessen Kassel II, Eintracht Baunatal und die TSG Wilhelmshöhe wollen aufsteigen.

Kassel – Hessen Kassel II, Eintracht Baunatal und die TSG Wilhelmshöhe wollen sich in den Relegations- bzw. den Aufstiegsspielen bewähren und durch die Hintertür den Aufstieg in die nächsthöhere Liga schaffen.

Eintracht Baunatal

Als Zweiter der Gruppenliga (Gruppe 1) hinter der Übermannschaft des FSV Wolfhagen konnten sich die Großenritter problemlos für die Relegation qualifizieren. Zuletzt, nach dem Trainerwechsel von Friedhelm Janusch zu Jörg Reith, konnte sich die Eintracht stabilisieren, feierte seitdem fünf Siege in Folge und geht nicht unbedingt als Außenseiter in die Begegnung beim Verbandsligisten SC Willingen (Heute, 19 Uhr, Am Burgring).

Dennoch: Willingen ist schon ein dicker Brocken, steht doch die Mannschaft völlig unerwartet auf dem Relegationsplatz. Das Team ist gespickt von erfahrenen Akteuren, die da wären: Jan-Hendrick Vogel der Spielmacher, Matthias Botte, Organisator im defensiven Mittelfeld und Mann für die Standardsituationen, sowie Florian Heine, des Ski-Clubs bester Torschütze, bekannt vor allem für seine schnellen Flankenläufe.

„Wir wissen, was uns erwartet“, sagt Reith. Und weiter: „Wichtig ist, dass wir uns gut aus der Affäre ziehen, denn die Entscheidung fällt sicher erst im Rückspiel zuhause.“

Fehlen wird neben den Langzeitverletzten auch Justin Wieczorek, wegen eines gebrochenen Zehs. Ein Fragezeichen steht noch hinter den Einsätzen von Louis Behler und Felix Mertsch. Andreas Bürger weilt im Urlaub.

KSV Hessen Kassel II

Die Junglöwen um Trainer Christian Andrecht empfangen im Parallelspiel (Heute, 19 Uhr, G-Platz) den Zweiten der Gruppenliga Fulda, die SG Freiensteinau. Die Mannschaft von Trainer Reinhold Jessl, dem ehemaligem Profi der Frankfurter Eintracht, belegt in der Staffel souverän den zweiten Platz hinter Meister Eiterfeld/Leimbach.

Ihre letzte Partie gegen Künzell zogen die Freiensteinauer bereits auf den vergangenen Freitag vor, unterlagen dabei vor eigenem Publikum mit 0:2. Ein wenig lebt die Mannschaft von den Hohmann-Brüdern Lukas und Nico, die einst für Flieden in der Hessenliga spielten.

Mit 14 Treffen ist Jannik Beikirch der erfolgreichste Torschütze der Mannschaft, Cedrik Dietz folgt mit acht Treffern. „Wir wollen aufsteigen“, gibt Trainer Andrecht seiner Mannschaft eine klare Zielsetzung mit auf den Weg. Mit der Aufstellung vom 3:2-Erfolg bei Absteiger Fortuna Kassel am Wochenende hat das Team, das heute aufläuft sicher wenig zu tun.

TSG Wilhelmshöhe

Der Vize-Meister der Kreisoberliga, die TSG Wilhelmshöhe, bekommt es in seinem ersten Spiel der Aufstiegsrunde zur Gruppenliga (Heute, 19 Uhr, Schulstraße) mit dem Zweiten der KOL Waldeck der SG Vasbeck/Adorf zu tun. Die Waldecker kommen nach einem Fehlstart, als das Team gegen Neukirchen/Röllshausen zuhause mit 0:4 den Kürzeren zog, als klarer Außenseiter nach Kassel.

„Wir nehmen die Favoritenrolle an und wollen mit einem Erfolg über den Umweg der Aufstiegsrunde in die Gruppenliga aufsteigen“, ist die klare Ansage des erfahrenen TSG-Coach Hüseyin Üstün, der auch sagt: „Nach der unglücklichen Niederlage gegen Wolfsanger hingen erst mal zwei Tage die Köpfe, ehe allen klar war, wir schaffen das dann eben über diese Aufstiegsrunde.“

„Der Gegner kommt über den Kampf, wir dürfen uns nicht unnötig auf Zweikämpfe einlassen und müssen auf unserem Kunstrasen unsere Schnelligkeit ausspielen“, sagt der Coach. (Horst Schmidt)