Für den TV Hersfeld wird es jetzt ganz, ganz eng

Leere Blicke: Youngster Finn Henning (links), der derzeit erneut verletzt ist, sowie Teamkapitän Sven Wiegel vom TV Hersfeld. © Friedhelm Eyert

Die Landesliga-Handballer des TV Hersfeld sind durch die 27:32-Niederlage in Eschwege zwei Spieltage vor Saisonende auf einen Abstiegsplatz abgerutscht. Die Lage im Kampf um den Klassenerhalt wird immer bedrohlicher.

Bad Hersfeld – „Wir dürfen den Kopf nicht hängenlassen, aber bitter ist allerdings, dass wir den Klassenerhalt nicht mehr in der eigenen Hand haben.“ Dragos Negovan, der seit drei Spielen gemeinsam mit Kai Hüter die Handballer des TV Hersfeld coacht, brachte es nach der bitteren Niederlage in Eschwege auf den Punkt.

Die Bilanz des neuen Duos fällt – das muss man so sagen – nicht gerade positiv aus. Einem knappen Sieg bei Absteiger Lohfelden/Vollmarshausen stehen die Niederlagen gegen Twistetal und jetzt in Eschwege gegenüber. Gegen Twistetal kassierten die Hersfelder eine ihrer drei (!) Last-Minute-Niederlagen dieses Jahres – in Eschwege ging erneut im Lauf der zweiten Halbzeit die Puste aus.

Von 26:25 setzten sich die Gastgeber in einem umkämpften und lange Zeit ausgeglichenen Kellerduell mit einem 5:1-Lauf auf 31:26 ab. In der Crunchtime war der TVH wieder einmal nicht da. Zu viele technische Fehler und vergebene Chancen sollten sich auch diesmal rächen.

Und nun ist also das eingetreten, was irgendwie zu befürchten war: Zwei Spieltage vor Saisonende ist der TVH auf Platz elf und somit den ersten Abstiegsrang abgerutscht. Punktgleich mit Rotenburg, das überraschend deutlich mit 37:31 in Hünfeld gewann – und einen Zähler hinter Eschwege. Schaut man auf das Restprogramm (siehe Hintergrund), so muss man festhalten, dass Hersfeld mit den Partien gegen den Dritten Fuldatal/Wolfsanger sowie dem Derby in Hünfeld (Fünfter) die schwersten Aufgaben vor sich hat. Die vermeintlich leichtesten Begegnungen warten auf Rotenburg. Die TGR trifft mit Bettenhausen und in Wanfried auf Gegner, die beide jenseits von Gut und Böse stehen und die Saison locker auslaufen lassen können.

„Wir müssen unsere beiden Spiele gewinnen – auch wenn das verdammt schwer wird“, sagt Kai Hüter. Und: „Es muss jetzt einfach noch mal bei jedem Klick machen.“ Er beziehe das sowohl auf die Trainings-Motivation, als auch auf die Einstellung am Spieltag. „Ich möchte nicht wissen, wie sich Eschwege auf das Spiel gegen uns vorbereitet hat“, meint Hüter vielsagend. Der ehemalige Bundesliga-Torwart hatte den TVH in der ersten Halbzeit als bessere Mannschaft gesehen. Doch schon zu Beginn der zweiten Halbzeit sei die Luft nach und nach ausgegangen. „Viele Jungs sind leider nicht fit genug für 60 Minuten. Wenn die Kraft nachlässt, weicht auch die Konzentration und du machst Fehler“, hat er erkannt. Das sei auch in Eschwege der Fall gewesen. Vor allem die Fehler im Umschaltspiel hätten dem TVH das Genick gebrochen.

Das restprogramm: 10. Platz: Eschwege 15:30 Punkte - Dittershausen (A), Wesertal (H), 11. Platz: TV Hersfeld 14:32 - Fuldatal/Wo. (H), Hünfeld (A), 12. Platz: TG Rotenburg 14:34 - Bettenhausen (H), Wanfried (A)



(Sascha Herrmann)

Kai Hüter, Co-Trainer des TV Hersfeld. © Hartmut Wenzel