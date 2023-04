Jona Eisenkolb aus Kassel ist Nachwuchsmotorradfahrer beim ETC

Von: Maike Lorenz

Jona Eisenkolb mit seiner Honda NSF 250 R: Motorrad fuhr er das erste Mal im Alter vonacht Jahren. © Maike Lorenz

Beim European Talent Cup in Portugal und Spanien nehmen auch drei deutsche Motorradfahrer Teil. Einer von ihnen ist Jona Eisenkolb aus Kassel.

Kassel – „Seit einer Woche denke ich an nichts anderes mehr als an das Rennen“, sagt Jona Eisenkolb. Der 15-Jährige aus Kassel ist Motorradrennfahrer. In der kommenden Woche startet für ihn der wichtigste Wettbewerb des Jahres – der European Talent Cup (ETC).

Geimeinsam mit seinem Team F.Koch Rennsport und seinen Eltern fliegt der Schüler dafür am Mittwoch nach Portugal. Dort findet die erste der insgesamt sieben Rennveranstaltungen des Wettbewerbs statt.

Das Ziel, das sich Eisenkolb gesetzt hat, ist ehrgeizig: „Ich möchte an allen Hauptrennen teilnehmen.“ Dafür muss er in den Qualifikationsläufen unter die besten 14 Fahrer kommen. Insgesamt nehmen 64 Nachwuchssportler am ETC teil.

Die Konkurrenz beim ETC ist stark

Eisenkolbs Konkurrenz ist beim ETC stärker als bei jedem anderen Turnier, das er bisher gefahren ist. „Die Veranstaltungen in Deutschland sind im Vergleich dazu etwas ganz anderes. Das sind eher Hobbyveranstaltungen“, sagt der 15-Jährige. „Das Niveau ist in Spanien viel, viel höher. Die spanischen Fahrer haben beispielsweise deutlich mehr Möglichkeiten zu trainieren. Der Motorsport hat in Spanien einen ähnlichen Stellenwert wie in Deutschland der Fußball.“ Weil es in Deutschland nur wenige Rennstrecken gibt, trainiert Eisenkolb nur etwa fünfmal im Jahr mit seinem Fahrzeug. „Die Konkurrenten in Spanien trainieren fast jedes Wochenende.“

Umso wichtiger ist es für ihn, dass er bereits im vergangenen Jahr beim European Talent Cup teilgenommen hat und er sich so an das deutlich höhere Niveau gewöhnen konnte. Mutter Claudia Sundermeyer vergleicht die erste Teilnahme am ETC mit einem Sprung ins Haifischbecken und sagt: „Es ging darum, erst einmal Schwimmen zu lernen.“

Eine weitere Herausforderung sind für den Nachwuchsmotorradfahrer die hohen Temperaturen in Portugal und Spanien. „Der Boden ist teilweise 60 Grad heiß. Dadurch ist der Grip der Reifen ganz anders und ich rutsche mehr.“

Es fehlten nur 0,064 Sekunden bis zur Qualifikation

Im vergangenen Jahr verpasste Eisenkolb die Qualifikation für eines der Hauptrennen nur knapp. „In meinem besten Rennen habe ich Platz 15 erreicht und war nur 0,064 Sekunden von Platz 14 entfernt.“ Um in diesem Jahr in möglichst allen Hauptrennen dabei zu sein, trainiert der Nachwuchsmotorradfahrer regelmäßig im Fitnessstudio. „Ich mache Ganzkörpertraining. Wichtig sind Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer.“ Auch eine gute Konzentration sei für die etwa dreiviertelstündigen Rennen zentral. „Während der Rennen muss ich mit dem Kopf immer zu Einhundertprozent da sein, ansonsten verpasst man den Bremspunkt oder gibt nicht perfekt Gas.“ Aus diesem Grund absolviert Eisenkolb auch mentales Training. Das Jonglieren von Bällen soll ihm beispielsweise dabei helfen, Eindrücke schneller zu verarbeiten.

Eisenkolb (Nummer sechs) nahm schon im vergangenen Jahr am ETC teil. © Privat

In einem Rennen fährt der 15-Jährige bis zu 215 km/h schnell. Er sagt, die Verletzungsgefahr sei allerdings geringer, als man bei solch hohen Geschwindigkeiten vermuten könnte. Grund dafür sei unter anderem der in der Schutzkleidung verbaute Airbag. „Wenn der aufgeht, sehe ich aus wie ein Michelinmännchen.“ Stürze gebe es allerdings recht regelmäßig. „Im vergangenen Jahr bin ich einmal bei einer Geschwindigkeit von 164 km/h gestürzt. Das Motorrad ist geradeaus in die Wand gefahren, aber mir ist nichts passiert“, erzählt er.

Das Motorradfahren in Rennen sei auch deshalb ungefährlicher als das Fahren auf der Straße, weil es große Auslaufflächen gebe. „Stürzt man dagegen im Straßenverkehr, rutscht man nicht über ein Kiesbett, sondern landet womöglich im Graben.“ Schmunzelnd sagt Eisenkolb: „Ich möchte gar keinen Motorradführerschein machen, weil ich auf der Straße fahren würde wie ein Bekloppter.“