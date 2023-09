Steven Rakk, der Kämpfer im Löwen-Mittelfeld

Teilen

Feste Größe im Mittefeld: Steven Rakk (links) vom Regionalligisten KSV Hessen Kassel, der sich hier mit Sercan Sararer abklatscht. © Dieter Schachtschneider

Fragt man Steven Rakk nach dem besten Gegenspieler seiner bisherigen Laufbahn, muss er nicht lang überlegen. In der ersten Runde des DFB-Pokals traf der Mittelfeldmann im August 2019 auf Bayer Leverkusen, damals mit Kai Havertz.

Kassel - „Sein erster Kontakt, seine Spielintelligenz - gefühlt war er im Kopf dreimal schneller als jeder andere auf dem Platz“, erinnert sich der 24-Jährige an den Auftritt des heutigen Arsenal-Akteurs.

Mit 4:1 setzte sich Leverkusen schließlich am Aachener Tivoli durch. Dort spielte Rakk, der aus Ludwigsau-Tann stammt, einst im Alemannia-Trikot: auch in der Hoffnung, mit dem Traditionsklub den Sprung in die 3. Liga zu schaffen. Daraus wurde nichts - und doch kann sich seine bisherige Laufbahn sehen lassen: Er hat in jungen Jahren schon mehr als 150 Regionalligapartien bestritten und kann mit Fug und Recht als einer der besten Fußballer der Region bezeichnet werden.

Seit 2021 läuft er nun wieder für den KSV Hessen auf. Jenen Verein, bei dem Rakk schon in der Jugend spielte und unter Tobias Cramer den Sprung in den Seniorenbereich schaffte. Neben dem ehemaligen Löwen-Coach fällt ihm vor allem ein Trainer ein, der seine Karriere besonders geprägt hat. „Udo Hebeler hat mich in Ludwigsau zum Fußball gebracht“, erinnert sich Rakk: „Er ist für mich jemand Besonderes.“

Viele Jahre später ist aus dem einstigen Talent der JSG Ludwigsau eine feste Größe im Kasseler Auestadion geworden. Jeder hier wisse, was man an ihm habe, betont Tobias Damm. Der KSV-Coach und ehemalige Bundesliga-Akteur (FSV Mainz 05) lobt das Engagement seines Sechsers: „Steven ist einer unserer Führungsspieler. Er kommt über seine Mentalität, reißt viele Kilometer ab und verleiht der Mannschaft defensive Stabilität. Im spielerischen Bereich hat er noch Luft nach oben.“

Während sich Rakk, dessen älterer Bruder Andreas im Bad Hersfelder Fußball ebenfalls eine bekannte Größe ist, seine ersten Sporen im Seniorenbereich als Außenverteidiger verdient hat, wird er mittlerweile auf seiner Lieblingsposition eingesetzt: Im zentralen defensiven Mittelfeld hält der 1,85 Meter große Rechtsfuß den Kreativspielern den Rücken frei.

Dazu zählen mit Alban Meha und Sercan Sararer zwei große Namen. Alles andere als abgehoben seien die früheren Bundesligaspieler, die einst auch für die Nationalmannschaften Albaniens und des Kosovo (Meha) sowie der Türkei (Sararer) aufgelaufen sind. „Sie reden viel mit den anderen Spielern. Von ihnen kann man sich viel abschauen, nicht nur fußballerisch, sondern auch menschlich“, sagt Rakk.

Ohnehin fühlt er sich wohl in Kassel: „Der KSV Hessen ist ein sehr familiärer Verein. Nach Siegen feiern wir mit unseren Fans zusammen. Der Zusammenhalt ist groß.“ Trotz hoher Fluktuation mit einigen Abgängen und Neuverpflichtungen ist den Nordhessen der Saisonstart gelungen. Acht Punkte aus den ersten fünf Partien lassen auf ein sorgenfreies Jahr hoffen, woran auch der Kämpfer mit der Rückennummer 15 seinen Anteil hat.

Orientierung bieten ihm Spiele eines ehemaligen Bayern-Profis. „Bastian Schweinsteiger ist ein Vorbild. Er war auch ein Mentalitätsspieler. Ihn habe ich mir immer gern angeschaut“, sagt Rakk.

Denkt er auch noch an den Sprung nach ganz oben? Seine Antwort kommt sofort: Man träume viel, müsse aber irgendwann in der Realität ankommen. „Wenn ich meinen Werdegang sehe, bin ich zufrieden. Ich habe aus meinen Möglichkeiten viel rausgeholt“, sagt er rückblickend.

Besonders an die Zeit ganz im Westen der Republik erinnert er sich gern. Von 2018 bis 2021 lief Rakk am traditionsreichen Tivoli auf: „Die Zeit bei Alemannia Aachen war einfach nur geil. Das ist ein Wahnsinnsverein.“

In Kassel steht er noch bis 2024 unter Vertrag. Nach der komplizierten Spielzeit 2022/23, in der der Klassenerhalt erst spät gesichert werden konnte, will er sich mit dem KSV in der Regionalliga stabilisieren, zudem seine Ausbildung ordentlich abschließen.

Und wie geht es mit Rakk, der im September nächsten Jahres 26 wird und im vielzitierten besten Fußballeralter ist, danach weiter? „Ich lasse meine Zukunft offen“, sagt er: „Entweder schlage ich den beruflichen Weg ein - oder ich spiele weiterhin Fußball und arbeite parallel dazu. Das kommt auch darauf an, was ich persönlich für eine Saison spiele.“

(Steffen Schneider)