Boxen: Jassmann kämpft am 4. März um ersten Profi-Titel

Korbach. Für Mario Jassmann geht am 4. März ein Wunsch in Erfüllung: Sein erster Titelkampf im Profilager wird in seiner Heimatstadt Korbach stattfinden.

Der 29-Jährige kämpft in der Kreissporthalle um die Internationale Deutsche Meisterschaft des Bundes Deutscher Berufsboxer im Mittelgewicht. Ihm gegenüber steht an jenem Samstagabend der Berliner Matti Schaffran (28) im Ring.

Viel weiß Jassmann nicht über seinen Kontrahenten und das will er auch gar nicht: „Ich schaue nur auf mich und meine Vorbereitung und richte mich dabei nicht nach dem Gegner“, sagt Jassmann

Die Boxgala in der Korbacher Kreissporthalle beginnt um 19 Uhr. Es sind acht bis zehn Kämpfe geplant. Tickets für die Boxgala gibt es ab 25 Euro im Vorverkauf (Tribüne). Karten im bestuhlten Innenraum gibt es für 35 Euro, VIP-Tickets (direkt am Ring, inklusive Essen und Getränke) kosten 95 Euro. Karten gibt es in Korbach bei der Werbeagentur Lange, dem Eiscafe San Marco, dem Fitnessstudio Vitalfarm, dem Schuh- und Schlüsseldienst Springmann sowie in Wolfhagen bei der Firma Telewolf. Der Ticketservice des Veranstalters psp-Boxing ist im Internet unter www.psp-boxing.com erreichbar. (rsm)