Dania Safi aus Northeim holt Bronzemedaille bei Karate-DM in Erfurt

Toller Erfolg für heimische Nachwuchs-Kampfsportlerin

+ © Mark Haubold Siegerehrung in Erfurt: Die Northeimerin Dania Safi (Zweite von rechts) gewann Bronze bei den Titelkämpfen. © Mark Haubold

Dania Safi von Funakoshi Karate Northeim hat am vergangenen Wochenende in Erfurt bei der deutschen Karatemeisterschaft der Schüler (U12 bis U14) einen starken Auftritt hingelegt. Die Northeimerin erkämpfte sich in der Klasse der Schülerinnen A bis 42 Kilogramm den dritten Platz.

Erfurt – Von Beginn an zeigte sie, dass sie eine Medaille gewinnen wollte. Mit 8:0 Punkten siegte sie vorzeitig gegen Emilia Alles vom Karate Dojo Lich. Auch Fiona Bärwald von der TG Schweinfurt musste sich mit 1:0 Punkten geschlagen geben. Allerdings unterlag Dania Safi anschließend Luise Röder aus Erfurt mit 0:5. Im identischen Pool kämpfte sich mit Lana Khalil gegen Diana Hanert, Selma Ibrahim und Matilde Wolt eine weitere Northeimerin bis ins Poolfinale vor. Dort unterlag sie jedoch ebenfalls Luise Röder aus Erfurt (0:4).

Die Northeimerinnen fanden sich im Anschluss in der Trostrunde wieder. Zuerst setzte sich Dania Safi gegen Ronja Schlegel vom Goju- Kai Amtsberg durch. Nun mussten die Vereinskolleginnen gegeneinander um den dritten Platz ran. Dania gewann mit 8:1 und sicherte sich die Bronzemedaille. Für Lana Khalil blieb am Ende der etwas undankbare fünfte Platz.

Ebenfalls Rang fünf holte Kayleen Hu. Sie kämpfte sich bei den Schülerinnen B bis 30 Kilo bis ins Poolfinale vor. Dabei schlug sie Alina Seidel aus Bayern und Oksana Modelewska (Bushido Waltershausen). Gegen Milada Kozlovska musste sich die Northeimerin jedoch geschlagen geben. In der Trostrunde verlor sie gegen Lydia Pfeifer den Kampf um Platz drei mit 2:4.

Die Neulinge Loretta Heine, Mikael Deev, Malik Hasani und Ben Ünalmis überzeugten jeweils in ihrem ersten Kampf, schafften es aber nicht, sich bis zu den Medaillenduellen vorzuarbeiten.

Für einige Northeimer Karateka um Trainer Mark Haubold geht es am Freitag nach Österreich, wo die Austrian Junior Open steigen. Am Sonntag führt die Reise weiter ins kroatische Porec, wo die Youth League Station macht.

(Marco Washausen)