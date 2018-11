Ein medaillenreicher Ausflug für Funakoshi Karate Northeim

Mit drei Gold-, vier Silber- sowie fünf Bronzemedaillen im Gepäck sind 14 Sportler von Funakoshi Karate Northeim aus Ilsenburg zurückgekehrt. Dort hatte die Harzmeisterschaft stattgefunden.

Den Anfang bei diesem Medaillenregen machten Mallak Safi und Sophie Roman. Sie sicherten sich in ihren U10-Kategorien dritte Plätze. Durch starke Kämpfe mit guten Fuß- und Faust-Techniken holte Luca Bradler (U10) Gold. Zusammen mit Manuel Vujaklia traten diese drei Jungs als Team an und waren nicht zu schlagen. Sie wurden Erste.

Auch die Mädchen und Jungen der U12 waren erfolgreich. Haidar Safi sicherte sich in der Einzelkategorie U12 über 30 Kilo einen guten dritten Platz. Im U12-Team startete Haidar mit Nurdin Medimed und Manuel Vujaklia und gewann mit ihnen Silber.

Amy Kindler war in der Kategorie U12 bis 30 Kilo nicht aufzuhalten. Sie kämpfte sich souverän ins Finale und gewann auch dies. Einen guten Tag hatte Stella Esch in der U12 über 30 Kilo. Sie holte Silber, Beatrice Roman (U12 über 30 Kilo, 6. Kyu and over) Bronze. Doch für die Mädchen war der Tag noch nicht zu Ende. Gemeinsam erkämpften sich Beatrice, Stella und Amy noch Team-Silber.

Einen weiteren Podestplatz sicherte sich Alia Beil als Dritte der U14 über 40 Kilo. Amjad Alatta erkämpfte sich in der U18 über 70 Kilo eine Silbermedaille.