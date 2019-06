Funakoshi  Karate ist die Nummer eins in Niedersachsen

Lingen – Ein Mal mehr haben die Starter von Funakoshi Karate Northeim der Landesmeisterschaft der Kinder und Schüler ihren Stempel aufgedrückt. Das belegen sieben Titel, drei zweite sowie vier dritte Plätze. Kein anderer Verein war erfolgreicher bei den Wettkämpfen in Lingen. Auf Platz zwei dieser Wertung folgte die Karate-Akademie Göttingen (6 - 5 - 1).

Jüngster Landesmeister wurde Nicolas Vujaklija in der Altersklasse U8. Lana Khalil gewann in der U10 bis 28 Kilo. In der Altersklasse U12 bis 36 Kilo war Amy Kindler nicht zu knacken. Bei den Jungen bis 32 Kilo triumphierte Manuel Vujaklija, bei den U14-Mädchen bis 38 Kilo Beatrice Roman. Bei den Jungen war Ian Kindler nicht zu bremsen. Mika Haubold gewann als amtierender deutscher Meister die Klasse U14 bis 44 Kilo.

Auf den Silberrang kamen Mallak Safi (U12 bis 30 Kilo), Faruque Alatta (U14 bis 49 Kilo) und Stella Esch (U14 bis 49 Kilo). Dritte Plätze holten Mia Eppers, Sophie Roman, Luca Bradler und Haidar Safi.

Bei den Altersstufen U8 und U10 handelt es sich um die Wettkampfklassen der Kinder. In diesen finden noch keine Deutschen Meisterschaften statt. Bei den Schülern und Schülerinnen der Klassen U12 und U14 dagegen schon. Sie treten im September in Bielefeld zur DM an.

In Niedersachsen bekommen nur die Landesmeister direkt ein Ticket für die DM. Das schafften gleich fünf Northeimer, was Trainer Mark Haubold besonders freute. Die Zweiten und Dritten der Landesmeisterschaft müssen sich im August bei einem Qualiturnier erneut beweisen, um vielleicht auch noch nach Bielefeld reisen zu dürfen. Haubold war rundum zufrieden mit dem Abschneiden seiner Schützlinge. „Sieben Titel - so erfolgreich waren wir noch nie.“