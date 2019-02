Funakoshi Karate Northeim räumt bei der Landesmeisterschaft ab

Vier Mal Gold, zwei Mal Silber: Eine bessere Bilanz als die Northeimer hatte niemand bei der Landesmeisterschaft in Delmenhorst.

Delmenhorst – Als erfolgreichster Verein hat Funakoshi Karate Northeim die Landesmeisterschaft in Delmenhorst beendet. Die Mannschaft um Trainer Mark Haubold holte vier erste Plätze, zwei zweite sowie einen vierten. Kein anderer Klub war stärker.

In der Leistungsklasse über 84 Kilo war Viktor Alenborn nicht zu schlagen. Er entschied souverän alle Vorrundenkämpfe für sich. Im Finale ließ er Patrick Olschewski (Goslar) keine Chance und holte den ersten Titel nach Northeim.

Zum ersten Mal startete Kevin Schaaf in der Leistungsklasse bei den Erwachsenen. In der Gewichtsklasse bis 67 Kilo eilte er ebenfalls von Sieg zu Sieg. Das bekam im Finale Karim Raad (Lüneburg) zu spüren, der Schaaf unterlag. Den dritten ersten Platz in einer Einzeldisziplin ergatterte Janne Haubold (U18 bis 76 Kilo). Er punktete immer wieder mit schnellen Fauststößen und Fußtritten.

Die vierte Goldmedaille holte Funakoshi im Teamwettbewerb der U18. Für Northeim kämpften Amjad Alata, Janne Haubold, David Ilic und Kevin Schaaf. Im Finale setzte sich die Truppe gegen die Kampfgemeinschaft Syke/Verden durch.

In der Leistungsklasse ging mit Kevin Schaaf, Viktor Alenborn und Christopher Jahn ebenfalls eine Mannschaft an den Start. Nach einem Sieg gegen eine Truppe aus Lüneburg unterlag man gegen Gifhorn und gewann damit Silber.

Ebenfalls Zweite wurde Alia Beil in der U16 bis 54 Kilo. Im Finale verlor sie gegen Laura Frank aus Seelze. Vierter wurde Amjad Alata in der U18 über 76 Kilo.