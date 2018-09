Funakoshi  Karate Northeim räumt in Wolfsburg ab

Wolfsburg. Vier Titel, fünf zweite Plätze und dazu noch drei dritte! Das ist stolze Bilanz von Funakoshi Karate Northeim. Damit war der Verein einer der großen Abräumer bei der Karate-Landesmeisterschaft der Kinder und Schüler in Wolfsburg.

Eine Bilanz, die nicht nur Trainer Mark Haubold mächtig stolz machte, sondern auch den Besitzer der Eisdiele Venezia in Bovenden, Christian Vujaklija, offenbar ziemlich beeindruckte. Er lud die Kinder zur Belohnung kurzerhand zu einem großen Eis bei sich ein.

In der Altersklasse U10 bis 31 Kilo kämpften sich Luca Bradler und Manuel Vujaklija bis ins Finale vor und trafen dort in einem vereinsinternen Duell aufeinander. Manuel holte sich letztlich Gold.

In der U10 bis 28 Kilo feierte Mallak Safi ihre Wettkampfpremiere. Und das machte sie gut und belohnte sich mit dem dritten Platz. In der nächst höheren Gewichtsklasse über 28 Kilo kämpfte sich Sophie Roman bis ins Finale vor und gewann auch dies dank einer hervorragenden Leistung mit 8:0.

Der U12 bis 32 Kilo drückten Ian Kindler und Heidar Safi den Stempel auf. Im Finale standen sie sich gegenüber. Hier hatte Ian mit 2:1 das bessere Ende für sich. Heidar freute sich über Silber.

In der U12 bis 30 Kilo zeigte Amy Kindler ihr Können. Erst im Finale wurde sie gestoppt, bekam aber zur Belohnung einen silbernen Pokal. Ähnlich erging es Beatrice Roman in der höheren Gewichtsklasse bis 36 Kilo. Auch sie wurde starke Zweite. Stella Esch (über 36 Kilo) schaffte es auf den dritten Platz.

Bei den Schülern U14 bis 44 Kilo kämpfte sich Mika Haubold bis ins Finale, unterlag dort jedoch. Liana Büchert holte sich in ihrem ersten Wettkampf Bronze in der U14 bis 38 Kilo. In der Klasse bis 49 Kilo präsentierte sich Alia Beil stark. Ohne Probleme kam sie ins Finale und gewann 5:1.

Nico Vujaklija und Jan Schild starteten zum ersten Mal bei einem Wettkampf und präsentierten sich gut. Auch Farouq Alatta zeigte sein Bestes. Am Ende reichte es für dieses Trio jedoch nicht zu einer Platzierung.