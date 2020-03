Funakoshi Northeim legt guten Start in die Karate-Bundesliga hin

Nach dem ersten Turnier sind die Play-offs in Reichweite

Starke Northeimer Mannschaft: Trainer Mark Haubold (rechts) mit seiner Truppe, die sich bei der Premiere gut verkaufte.

Hamburg – Bevor das Coronavirus auch die Kampfsportler in die Knie zwang, startete in Hamburg die Karate-Bundesliga. Mit dabei war ein Team von Funakoshi Northeim, welches sich als niedersächsischer Landesmeister dafür qualifiziert hatte. Und der Auftakt war durchaus erfolgreich. Die Männer um Trainer Mark Haubold landeten in der Hansestadt auf dem vierten Platz, haben aber ebenso viele Teamsiege auf dem Konto wie der Zweite. Damit sind die Play-offs absolut noch in Reichweite.