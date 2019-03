Fester Griff und ab auf die Matte: Judoka messen sich beim Nachwuchsturnier in Kassel 

Klein, aber oho - Beim Nachwuchsturnier des PSV Grün-Weiß haben Judoka gezeigt, was sie drauf haben.

Die Halle am Schützenplatz ist rappelvoll. Großeltern, Eltern, kleine Geschwister, Trainer – und mittendrin rund 160 Jungen und Mädchen zwischen sieben und 14 Jahren in weißen Anzügen, die barfuß über die ausgelegten Matten flitzen. Unter ihnen sind auch Max und Moritz aus Kassel. Für die zwei siebenjährigen Judokas – so nennt man die Judo-Kämpfer – ist das Nachwuchsturnier des PSV Grün-Weiß die erste Gelegenheit, um zu zeigen, was sie im vergangenen Jahr gelernt haben.

Erst wird noch ein bisschen herumgealbert, schnell das letzte Stück Kuchen durch die Zahnlücke geschoben, dann geht es zum Üben auf die Matten. Und aus den Grundschulkindern werden kleine Kämpfer. Es dauert nur wenige Sekunden – zack – da liegt Moritz auf dem Boden. Max hat ihn mit einem Schwung auf den Rücken befördert. „Hüftwurf nennen wir das“, erklärt Trainer Nico Gundlach. Moritz rappelt sich sofort wieder auf. Er weiß schließlich, wie er richtig fallen muss.

+ So geht es: Trainer Daniel Gleim zeigt Lennart John (8), wie er den Gürtel knoten muss.

Ohnehin kann sich der Siebenjährige kein besseres Hobby vorstellen. Mittlerweile hat er den gelb-weißen Gürtel, die erste Prüfung ist schon bestanden. „Ich finde es toll, dass ich hier lerne, wie ich mich im Notfall verteidigen kann. Also, wenn mal irgendeiner kommt oder so.“ Die Sätze kommen wie aus der Pistole geschossen.

Trainer Gundlach muss ein bisschen lachen: „In erster Linie geht es bei einem Judo-Nachwuchsturnier natürlich um den Spaß.“ Selbstverteidigung sei sicherlich ein Aspekt. Aber vor allem sollen den Kindern wichtige Werte im Miteinander vermittelt werden. „Es geht um Konzentration, das eigene Körpergefühl, gegenseitigen Respekt und die Akzeptanz, auch mal der Verlierer zu sein.“

Judo, das heißt übersetzt „sanfter Weg“. Im Kampf wird der Schwung des Gegners benutzt, um diesen anschließend elegant zu Boden zu bringen. Ob mit Hüftwurf, Schulterwurf oder Konter – landet der Gegner direkt auf dem Rücken oder wird 20 Sekunden auf dem Boden gehalten, ist das Duell gewonnen.

„Bei den Kleinen dauert ein Kampf höchstens drei Minuten. Manchmal gibt es schon nach wenigen Sekunden eine Entscheidung“, erklärt Gundlach. Verletzen soll sich selbstverständlich niemand. Um möglichst gerechte Kämpfe zu sichern, werden alle Kinder vor dem Wettkampf gewogen und in Gewichtsklassen unterteilt.

Das wissen auch Jan (9) und seine Schwester Sophia (11) aus Marsberg. Die beiden haben schon an einigen Turnieren teilgenommen. „Ich habe keine Angst, mir wehzutun“, sagt Jan und zuckt die Schultern. Er ist als Nächstes dran. Der Schiedsrichter zeigt auf die Fläche. Jan und sein Gegner verbeugen sich, dann geht’s los. Am Ende landet der Neunjährige auf dem Rücken – und ihm schießen dann doch die Tränen in die Augen. Aber auch wenn er am Ende getröstet werden muss, Jan gibt seinem Gegner tapfer die Hand. So ist es eben beim Judo. Auch unter den Kleinen spielt Respekt letztlich die größte Rolle.