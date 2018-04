Karate: Alina Schimpf holt Bronze bei der Deutschen Meisterschaft

Auf den Spuren ihres Trainers Mark Haubold

+ © Haubold Mächtig stolz auf Bronze: Alina Schimpf von Funakoshi Karate Northeim. © Haubold

Coburg. So einen Erfolg hat es für Funakoshi Karate Northeim seit 18 Jahren nicht gegeben! Alina Schimpf hat sich in Coburg bei der deutschen Meisterschaft der Leistungsklassen Bronze gesichert. Sie tritt damit in die Fußstapfen ihres Trainers und Förderers Mark Haubold, der der letzte Northeimer war, der sich in der höchsten Liga im Karate Edelmetall sichern konnte. Ihm gelang dies vor 18 Jahren.