Karate: Alina Schimpf holt Bronze bei Deutscher Meisterschaft

Erfurt. Zwar nicht ganz mit den erhofften Ergebnissen, aber dennoch mit durchaus ordentlichen Platzierungen sind jetzt zwei Athleten von Funakoshi Karate Northeim von den deutschen Meisterschaften der Jugend, den Junioren und der U21 aus Erfurt zurückgekommen. Alina Schimpf wurde Dritte, David Ilic Fünfter.

Über 900 Starter traten bei diesen Wettkämpfen in Thüringen an. Alina Schimpf in der Altersklasse U21 bis 50 Kilogramm. Ihr vorher selbst gestecktes Ziel war der Titel. Allerdings wurde dieses Vorhaben bereits in der Vorrunde durchkreuzt.

Nachdem sie in Rückstand geraten war, kam die Northeimerin zwar noch zum Ausgleich, doch das reichte nicht zum Sieg. Ihre Gegnerin zog danach ins Finale ein, was Alina Schimpf den Weg in die Trostrunde eröffnete. Und dort nutzte sie ihre Chance auf die Bronzemedaille.

Zweiter Funakoshi-Starter war David Ilic in der Jugend bis 52 Kilo. Er präsentierte sich anfangs in sehr guter Verfassung und besiegte seine beiden ersten Gegner souverän. Doch es folgte eine Niederlage.

So ging es auch für ihn in der Trostrunde weiter. In der legte er mit einem 6:1-Erfolg einen Start nach Maß hin. Als es jedoch um Bronze ging, hatte Ilic es nicht mehr so leicht wie zuvor. Schließlich musste er sich einem Thüringer geschlagen geben. Somit machte er sich mit dem fünften Platz im Gepäck auf den Heimweg.