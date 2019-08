Kickbox-Talente aus Kassel: Zwei aus einer Familie fahren zur WM

Kassel – Berührungsängste haben Marie Allmeroth und Luis Döring aus Kassel nicht. Sie sind Kickboxer. Und weil sich die Stiefgeschwister in einer enorm kurzen Zeit einen Namen gemacht haben, steht im Oktober eine Reise der ganz besonderen Art auf dem Programm. Um was für eine Reise es sich handelt, erzählten uns die beiden im Gespräch.

Marie Allmeroth ist zwölf Jahre alt und liest gern. „Zur Zeit lese ich die drei Ausrufezeichen“, verrät sie. Das passt maßgeschneidert ins Bild. Denn auch beim Kickboxen setzt sie ein Ausrufezeichen nach dem anderen. Sie ist deutsche Vizemeisterin. Dabei boxt die Gymnasiastin erst seit anderthalb Jahren. Wo andere noch bei ihren Gehversuchen sind, hat Marie Allmeroth bereits zum Sprint angesetzt.

+ Marie AllmerothKickboxerin Über ihren Stiefbruder Luis, der mit 16 Jahren schon Trainingseinheiten leitet, kam sie zu dieser Sportart. Und seither ist der Ehrgeiz ungebremst. Mindestens dreimal pro Woche trainiert sie in der Akademie Umbach Fit & Sicher in Kassel. Ein Maß an Fleiß, das erst neulich belohnt wurde. Sie wurde in den deutschen Kader für die Weltmeisterschaft der World Kickboxing and Karate Union (WKU) in Österreich im Oktober berufen. „Ich war mega froh“, erinnert sich Marie an den Moment zurück, als sie von der Nachricht erfuhr.

Und auch Luis Döring ist bei der Weltmeisterschaft dabei. Gefreut hat er sich natürlich auch, ein komplett neues Gefühl war es aber nicht. Er nahm bereits im vergangenen Jahr an der WM in Athen teil und holte Bronze für das deutsche Team. Dass nun auch seine Stiefschwester dabei ist, ist für den dreimaligen deutschen Meister etwas ganz Besonderes. Und die eigenen Ansprüche sind schon ziemlich hoch. „Ich fahre da nicht hin, um Zweiter zu werden“, gibt sich Luis, der auch erst seit etwa zwei Jahren aktiv Kickboxen betreibt, selbstbewusst. Auch Marie hat ein klares Ziel: „Gewinnen.“

Die beiden sind sich in vielerlei Hinsicht schon sehr ähnlich – gerade, was das Selbstvertrauen angeht.

Aber worauf kommt es beim Kickboxen noch an? Luis kennt die Antwort: „Man muss beim Kickboxen schlau und klug vorgehen. Disziplin ist wichtig.“ Mit wilden und unkontrollierten Aktionen kommt man also nicht weit. Was ebenfalls einen großen Stellenwert einnimmt, ist der Spaß – der darf keinesfalls zu kurz kommen.

Die Stiefgeschwister kämpfen für den MMA Cage Kassel, und dieser stellt auch die Busse, wenn es Richtung Bregenz in Österreich geht. Marie und Luis gehen mit einer ungeheuren Leidenschaft einer enorm zeitintensiven Sportart nach, die zudem auch nicht so preisgünstig ist. Für alle anfallenden Kosten wie Teilnahmegebühren, Hin- und Rückfahrten, Verpflegung, Bekleidung und Wettkampfausrüstung müssen die Kämpfer und somit ihre Familien selbst aufkommen. Daher wären die Stiefgeschwister gerade in Hinblick auf diese ganz besondere Reise dankbar über Unterstützung jeglicher Art.

Von Raphael Wieloch