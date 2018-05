Kickboxen-Hessenmeisterschaft: 14 Titel für FFT Schwalm-Eder

Homberg. Das FFT Schwalm-Eder hat bei der Hessenmeisterschaft im Kickboxen in Homberg abgeräumt. 14 Mal Gold, viermal Silber und dreimal Bronze bedeuten für das Team von Trainer Andreas Riem unter 21 Vereinen die mit Abstand beste Ausbeute.

Bei 100 Startern gelang es Alexander Kin, Maria Souliew und Sandra Melcher vom Falcon-Fighter-Team (FFT) sogar, sowohl in Pointfighting als auch im Leichtkontakt den Meistertitel zu holen und sich für das Qualifikationsturnier für die deutsche Meisterschaft am 9. und 10. Juni in Eisenach zu empfehlen.

Neben Kin (Jugend A M -47 Kg), Souliew (Jugend A W -50 Kg) und Melcher (Elite Damen -55 Kg) gewannen für die Falcon-Fighter Finn Fischer (Jugend B M -32 Kg), Maik Vollmann (Jugend BM +47 Kg), Nick-Anthony Dokuchayev (Jugend A M -57 Kg), Erdogan Celik (Elite Herren +94 Kg), Julia Fröhlich (Elite Damen -60 Kg), Emanuel Machulik (alle Pointfighting, Masterclass M +80 Kg), Alexander Haidamak (Elite Herren -74 Kg) und Christina Panse (beide Leichtkontakt, Elite Damen -65 Kg).

Mit Lukas Kasper (B M -37 Kg) und Roman Tokmakow (beide Pointfighting, Jugend A M -69 Kg) siegten auch zwei Kickboxer von Ho-Sin-Do Melsungen.