Northeimer Karate-Kämpfer sammeln Medaillen in Berlin

Berlin. Das letzte September-Wochenende haben Northeims Karateka in Berlin verbracht und traten dort beim internationalen Banzai Cup an.

Der Banzai Cup ist das größte Turnier Deutschlands, bei dem über 1200 Kampfsportler aus 28 Nationen am Start waren.

Ian Kindler kämpfte sich in der Altersklasse U12 bis 33 Kilogramm über einen Kontrahenten aus Deutschland, den Engländer Thomas Bailey sowie später unter anderem gegen einen Schweden ins Finale. Dort wartete der Deutsche Roman Adler. Die Jungs schenkten sich nichts und boten einen abwechslungsreichen Kampf. Am Ende stand es 0:0. Das Kampfgericht musste entscheiden - und tat dies mit 2:3 Flaggen gegen Ian Kindler, der damit Silber gewann.

David Ilic überzeugte in der U16 bis 57 Kilogramm ebenfalls. Auch er wurde letztlich Zweiter. Gegen Alexander Düring gewann er 5:0 nach Kampfrichterentscheid. Und danach kam Ilic richtig ins Rollen. Gegen einen Estländer ging er nach einem Fußtritt schnell 3:0 in Führung und baute diese immer weiter aus. Am Ende stand es 10:0. Seinen nächsten Gegner aus Schottland besiegte der Northeimer mit 2:1, ehe im Duell um den Finaleinzug der Berliner Sedat Bacak wartete. Doch auch der war keine große Hürde (4:0). Im Finale verlor David Ilic dann jedoch gegen einen Schweden.

Janne Haubold und David Ilic starteten im niedersächsischen U16-Team. Über Vertretungen aus Erfurt und Berlin zog die Truppe ins Finale gegen Hessen ein. Die beiden Northeimer steuerten mit Siegen jeweils Punkte dazu bei. Und auch gegen Hessen überzeugten Janne Haubold (5:0) und David Ilic, dessen Gegner beim Stande von 5:4 für Ilic disqualifiziert wurde. Damit war der Gesamtsieg perfekt. Ohne ein Duell verloren zu haben, holte Niedersachsen den goldenen Pokal.