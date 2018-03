Viermal Gold im Erzgebirge für Karate-Akademie Göttingen

Göttingen. Am Samstag wurde im sächsischen Burkhardtsdorf zum 13. Mal der „Zwönitztalpokal“ ausgetragen. In dem mit über 500 Sportlern aus 61 Vereinen und sechs Nationen gut besetzten Starterfeld gelang allen Sportlern der Karate Akademie Göttingen der Sprung auf das Siegerpodest.

Sie schafften mit vier ersten, zwei zweiten und einem dritten Platz den Sprung in die Top Ten der Vereinswertung.

In den KATA Wettbewerben der Altersklasse U10 zeigten Mila Marija Susnica (U10/weiblich) und Alexey Buntakov (U10/männlich) in der Vorrunde hervorragenden Leistungen und schafften beide den Sprung ins Finale. Im ersten Finale des Tages konnte Mila Susnica die Kampfrichter mit sauberen Techniken überzeugen und ließ ihrer Gegnerin aus Chemnitz keine Chance. Alexey Buntakov traf in seinem Endkampf auf einen starken Gegner aus Leipzig, den er verdient mit 2-1 Flaggen besiegen konnte.

Im KUMITE der unter 14 jährigen konnten sich Arian Ferozi und David Domazet ebenfalls den Siegerpokal sichern. Ferozi zeigte in der Vorrunde der Gewichtsklasse bis 44 kg eine konzentrierte Vorstellung und schaffte souverän den Einzug ins Poolfinale. Hier konnte er sich in einem spannenden Duell durch gute Fausttechniken gegen seinen Kontrahenten durchsetzen. Im Finale ließ er seinem Gegner aus Polen keine Chance und siegte verdient mit 4:0.

Erster Start nach Pause

In der Gewichtsklasse bis 49 kg ging David Domazet nach einer verletzungsbedingten Pause zum ersten Mal im Jahr 2018 auf die Wettkampfmatte. Die Wettkampfpause machte sich aber kaum bemerkbar und Domazet konnte alle Kämpfe der Vorrunde erfolgreich bestreiten.

Auch im Finale dominierte er seinen Gegner und sicherte sich die entscheidenden Punkte. Alexey Buntakov (Kumite U10 / bis 35 kg) und Fynn Maliska (Kumite U16 / bis 70 kg) konnten sich durch sehr gute Leistungen ins Finale vorkämpfen. In diesem zeigten beide couragierte Kämpfe, mussten sich aber ihren Gegnern aus Weimar und vom Landesverband Bayern knapp geschlagen geben. Mit dem dritten Platz in der Klasse Kumite Kinder U8 belohnte sich der jüngste Göttinger Damijan Susnica mit einer Medaille. (nh)