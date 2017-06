Weit mehr als eine Kopfnuss

Hann. Münden. An die Internationale Deutsche Meisterschaft im Kickboxen 2011 erinnert sich Michael Orlob nur ungern. Damals begann in Leinefelde seine lange Leidenszeit. Orlob hatte sich bei dem Turnier in seiner thüringischen Heimat einen Schädelbasisbruch zugezogen und musste seine hoffnungsvolle Karriere beenden. Doch jetzt, mit 30 Jahren, ist der Diplom-Betriebswirt, der mittlerweile in Münden arbeitet, wieder da. Rang drei bei der Europameisterschaft im tschechischen Liberec – das kann sich sehen lassen.

„Ruhm und Ehre gibt es nur bei den schweren Jungs“

Michael orlob

Allerdings gibt es einen Unterschied zu früheren Erfolgen: Orlob, der als Teenager im Trikot der Leinefighters Worbis Vize-Weltmeister war, tritt derzeit nur im Leichtkontakt an. Hier ist das Tragen eines Kopfschutzes Pflicht. Damit wäre die schwere Verletzung vor sechs Jahren wohl nicht passiert. Doch Orlob will wieder in den Vollkontakt zurück – und das auch noch in der schwersten Gewichtsklasse jenseits der 90 Kilo.

„Ruhm und Ehre gibt es nur bei den schweren Jungs in den hohen Gewichtsklassen – dort, wo halt auch mal etwas passiert. Das ist im Boxsport nicht anders. Da kennt man auch nur die Namen der Schwergewichte“, begründet Orlob sein Ziel, sich erneut an die „großen Jungs“ heranzutasten. Der Plan sieht vor, eventuell in zwei Jahren wieder im Vollkontakt mitzumischen. Dass selbst im Leichtkontakt deutlich mehr als Kopfnüsse verteilt werden, musste er in Liberec, bei der EM der WKU (World Kickboxing and Karate Union), erfahren. Allerdings war die gebrochene Nase für Orlob kaum der Rede wert. Viel eher schon die Tatsache, dass er sich bei seinem Wiedereinstieg in die Wettkampfszene völlig neu orientieren musste. Die Unterstützung, die er einst vom Kickboxverband als Mitglied der Nationalmannschaft erhielt, ist weggebrochen. Für die EM musste er vieles selbst organisieren. Auch sein Arbeitgeber half.

Und weil bei einer solchen Europameisterschaft laut Statuten unter anderem ein Trainer in der Ringecke vorgeschrieben ist, den Orlob nicht mehr hat, sprang seine Freundin Michelle Weise kurzerhand ein. Sie sagt: „Das war für mich natürlich sehr aufregend und es ist ja auch etwas Neues, ihn so in Aktion zu sehen. Man zittert ständig mit, aber letztlich war es eine schöne Erfahrung.“ Fachliche Ratschläge konnte die Handballerin natürlich nicht geben, aber als Betreuerin war sie wichtig für das Drumherum und die Motivation. Natürlich kam Weise abschließend mit aufs Siegerfoto – immerhin das erste seit langer Zeit.

„Dass es so gut lief, war schon eine Überraschung“, gibt Orlob zu, „aber ich habe auch einiges dafür getan.“ In der heimischen Garage wurde in Eigenregie trainiert. Manchmal ging es auch zum Mündener Boxclub in die Halle. „Für die Kondition lief ich Marathons und bin auch lange Strecken auf dem Rad gefahren“, berichtet Orlob. Alles, um wieder konkurrenzfähig zu sein. Das hat er in Tschechien bewiesen.

Von Manuel Brandenstein