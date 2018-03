Karate: Erste Plätze für Funakoshi Northeim beim WW-Cup

Puderbach. Zum WW-Cup führte der Weg einiger Sportler von Funakoshi Karate Northeim. Dort präsentierten sie sich in der 800 Starter aus zehn Nationen umfassenden Konkurrenz gewohnt stark.

Mika Haubold kämpfte in der Altersklasse U12 über 38 Kilo. In der Vorrunde ließ er seinen Gegnern keine Chance und siegte 7:1 und 8:0. Und so ging es auch im Finale weiter, in dem er Kevin Michejlis aus Nordrhein-Westfalen bezwang und dafür den Siegerpokal bekam. Ian Kindler maß sich in der U12 bis 32 Kilo mit der Konkurrenz. 4:0, 2:0 und 10:0 lauteten seine Endergebnisse. Auch Tristan Stader hatte im Finale kein Mittel gegen den Northeimer parat.

+ Erfolgreiche Auftritte der Funakoshi-Starter: (von links) Mika Haubold, David Ilic sowie Ian und Amy Kindler. © Funakoshi Northeim

In der U16 starteten David Ilic, Janne Haubold und Daniel Korobko im Team. Sie mussten sich nach einer Finalniederlage gegen Belgien allerdings mit Silber begnügen.

Amy Kindler startete bei den Mädchen der Altersklasse U12 bis 30 Kilogramm. Dort kassierte sie in der Vorrunde eine Niederlage und zog daher in die Trostrunde ein. In der kehrte sie aber in die Erfolgsspur zurück, besiegte eine Lokalmatadorin und bekam dafür Bronze. (mwa)