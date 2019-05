Karate, weil’s die Mama wollte

David Kuhn ist Deutscher Meister im Karate. Der 21 Jahre alte Kasseler hat ein Ziel: Die Olympischen Sommerspiele in Tokio 2020.

Schon ungewöhnlich. Normalerweise melden Eltern ihre Kinder beim Fußball, Handball oder beim Turnen an. Bei David Kuhn läuft es etwas anders. „Ich hatte zu viel Energie, habe zu viel Quatsch gemacht. Da hat mich meine Mama zum Karate geschickt“, sagt der junge Mann mit dem weißen Kampfanzug. Damals war der Kasseler fünf Jahre alt. Heute mit 21 ist er mehrfacher Deutscher Meister, und er hat ein großes Ziel vor Augen: die Olympischen Sommerspiele in Tokio im nächsten Jahr.

Für dieses Vorhaben schuftet der Athlet des SV Herkules fast täglich. Entweder verfeinert Kuhn in der Halle der Kasseler Hegelsbergschule seine Technik, oder er schwitzt bei Fitness-Einheiten. Einmal pro Monat weilt er im Bundesstützpunkt in Duisburg – dort trainiert der Kader der Nationalmannschaft. Um sich voll und ganz auf seine Karate-Karriere konzentrieren zu können, legt er sein Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Uni Kassel erst einmal auf Eis. Dafür schließt er sich als Sportsoldat der Bundeswehr an. „Ohne das Förderprogramm wäre der Leistungssport in dieser Form nicht möglich“, sagt Kuhn.

Von der früheren Unruhe ist nichts mehr zu spüren. Sachlich, fast schon bedächtig schildert der 1,80 Meter große Sportler, wie sich seine Liebe zu der japanischen Kampfkunst entwickelt. Wobei es eher zufällig beginnt. Dass die Wahl auf Karate fällt, hat nämlich auch sprachliche Hintergründe. 2003 leben seine Eltern noch nicht lange in Kassel. Von dem neu gegründeten Verein erfahren sie deshalb, weil dessen Cheftrainer Alexander Lang ebenfalls aus Kasachstan stammt. Das macht die Verständigung einfacher.

Somit also Karate, und zwar die Stilrichtung Shotokan. Für Kuhn, der in Kassel zur Welt kommt und seit 19 Jahren im Stadtteil Waldau lebt, ist alles zunächst ein großer Spaß. „Am Anfang hab ich oft den Clown gemacht, das hat meinen Trainer sicher einige Nerven gekostet.“ Dass in dem jungen David ein echtes Talent schlummert, fällt erst mal nicht auf. In den ersten drei Jahren nimmt er an keinem Turnier teil.

Darüber hinaus stört ihn das zeitintensive Training. Die Freunde spielen draußen, Kuhn steht in der Halle. Doch Mama Inna und Papa Vladimir lassen nicht locker. „Meine Eltern haben mich weiter motiviert. Dafür bin ich ihnen sehr dankbar“, sagt der erfolgreiche Sohnemann. Und siehe da: 2010 wird er im Alter von zwölf Jahren zum ersten Mal Deutscher Meister. Der Titel markiert einen Wendepunkt. Er ist ein Startschuss. Kuhns Ehrgeiz ist geweckt. Er will mehr.

Und er bekommt mehr: Fünf weitere nationale Titel folgen, der jüngste im April in der Klasse bis 67 Kilogramm. 2013 holt er Bronze bei der Jugend-WM, er startet bei internationalen Turnieren, nächste Woche misst sich Kuhn im chinesischen Schanghai mit den besten 64 Kämpfern der Welt. Dabei geht es auch um Punkte für die Olympia-Qualifikation.

Wer an Karate denkt, der hat sofort Bruce Lee oder Jackie Chan vor Augen. Kuhn muss schmunzeln: „Natürlich kenne ich die Filme. Wir wollten alle so sein wie sie. Sie sind absolute Vorbilder.“ Für den drahtigen Athleten steckt aber mehr als Nacheifern dahinter. Karate sei eine explosive Sache. „Gleichzeitig musst du deine Schläge und Tritte kontrollieren.“ Angriff und Abwehr würden gleichermaßen eine Rolle spielen. Wer beim Shotokan einen anderen verletzt, wird verwarnt.

Dank Karate und der damit verbundenen Disziplin lernt Kuhn seinen Körper besser kennen. „Ich habe mehr Kontrolle über mich selbst“, sagt er. Und das freut sicherlich auch die Mama.