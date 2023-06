Eva Dieterich bei der Leichtathletik-DM: „Kassel bedeutet mir sehr viel“

Von: Martin Scholz

Seltener Gast in Kassel: Eva Dieterich lebt und studiert in Tübingen und traf sich mit uns im Kasseler Park Schönfeld. © Andreas Fischer

Sie lebt und trainiert zwar inzwischen in Tübingen, doch für Eva Dieterich geht es bald wieder in die nordhessische Heimat. Sie tritt bei den Deutschen Leichtathletik-Meisterschaften an.

Kassel – Kassel ist inzwischen für Eva Dieterich weit weg. Die Jura-Studentin lebt und trainiert in Tübingen, ist nur noch selten in Nordhessen. Als wir sie kürzlich im Park Schönfeld treffen, ist das während ihrer selten gewordenen Besuche in Nordhessen und in ihrem Elternhaus im Kasseler Stadtteil Wolfsanger.

„Kassel bedeutet mir sehr viel, und natürlich freue ich mich auf die Deutschen Meisterschaften im Auestadion“, sagt die Deutsche Vize-Meisterin über 10 000 Meter. In Kassel wird Dieterich über 5000 Meter starten. Zwischen 1500 und 10 000 Meter läuft sie sonst eigentlich alle Strecken. „Kürzere Strecken müssen auch sein. Ich kann nicht die ganze Zeit nur eine Distanz laufen“, sagt die 24-Jährige, die beim Laufteam Kassel eng mit ihrem im Oktober 2021 verstorbenen Trainer Winfried Aufenanger zusammengearbeitet hat.

Sie hatte mit dem Laufen eigentlich schon aufgehört

„Ohne Winfried Aufenanger wäre ich nicht zum Leistungssport gekommen, er hat mich unglaublich motiviert“, erinnert sich Dieterich an ihren früheren Trainer. Nach ihrem Abitur 2017 war sie nach Tübingen gezogen. Das Training hatte sie dabei auch wegen des Studiums zurückgestellt. „Als ich dann während der Corona-Zeit viel in Kassel war, hat Winfried Aufenanger einfach nicht akzeptiert, dass ich nicht mehr laufe. Und dann habe ich eben wieder angefangen“, erinnert sich Dieterich an die Zeit, in der endgültig die Entscheidung für den Leistungssport fiel.

Ende vergangenen Jahres hat sich die Läuferin allerdings nicht nur räumlich von Kassel entfernt. Sie startet inzwischen für den LAV Tübingen, den Verein ihrer Trainerin Isabell Baumann. „Gewechselt bin ich jetzt wegen des Team-Gefühls und der guten Frauen-Mannschaft, mit der wir bei Wettkämpfen auch in der Teamwertung etwas erreichen wollen“, sagt Dieterich. Dafür ordnet die Nordhessin im Moment fast alles unter. Zehn bis zwölf Trainingseinheiten pro Woche stehen auf dem Programm – mit dem großen Ziel der Deutschen Meisterschaften in Kassel. Für Ende Juli hofft Dieterich noch auf die Teilnahme an der Universiade im chinesischen Chengdu.

Sie wohnt bei ihrer Trainerin

Die Voraussetzungen dafür sind bestens. Dieterich ist inzwischen Untermieterin bei ihrer Trainerin Isabell Baumann. „Sie hat auch andere Athleten bei Nachbarn und Bekannten in der Straße untergebracht. Wir sind fünf Minuten vom Stadion und vom Neckar entfernt, die Trainingsbedingungen sind optimal.“

Und dabei gibt es auch öfters mal prominenten Besuch, wenn Baumanns Ehemann, Olympiasieger Dieter Baumann, bei Dieterich und ihrer Trainingsgruppe vorbeischaut. „Er läuft dann manchmal eine Weile mit. Es ist schon erstaunlich, in welcher Form er mit 58 Jahren noch ist“, sagt Dieterich und hofft darauf, dass das Training aus dem Hause Baumann im Auestadion Früchte trägt, wenn Freunde und Familie zum Anfeuern vor Ort sind. Sehen werden diese Dieterich allerdings vor allem während des 5000-Meter-Rennens, denn trotz ihrer Freunde und der Familie wird Dieterich wohl während der Deutschen Meisterschaften im Hotel wohnen: „Der Wettkampf ist zu wichtig. Unsere Trainerin möchte nicht, dass wir von irgendetwas abgelenkt werden.“ (Martin Scholz)