Kassel: Mit Medaillenhoffnung ins Auestadion

Diskuswerfer Marius Karges freut sich auf Heimspiel in Nordhessen. In Kassel soll nun eine Medaille her. Er will kommen um zu gewinnen.

Kassel/Bad Wildungen – Die Deutsche Meisterschaft im Kasseler Auestadion im Juni 2016 war die Erste, die Marius Karges live miterlebte. Als Zuschauer. Nach dem Diskuswurf-Finale holte sich der damals 13-Jährige aus Bad Wildungen Autogramme von den beiden Erstplatzierten, Robert und Christoph Harting. Sieben Jahre später peilt Karges als amtierender U20-Weltmeister bei der DM in Kassel selbst eine Medaille an.

Natürlich sei er manchmal angesichts des bereits zurückgelegten Weges etwas ungläubig. „Aber ich weiß auch, was ich dafür getan habe, um dort hinzukommen“, sagt der 20-Jährige. „Fast alles ist möglich, wenn man ein gewisses Talent mitbringt und hart arbeitet.“ Zunächst war es beim Diskus der Reiz einer Disziplin, die man erst ab zwölf Jahren machen durfte, die den Nordhessen ansprach, der über Fußball und Schwimmen zur Leichtathletik gekommen war.

Mit voller Kraft: Marius Karges bei der U20-WM 2022 in Kolumbien. © beautiful sports/imago

Kassel: Die Vorbilder der Olympiasieger spornten den Bad Wildunger zusätzlich an

Die Vorbilder der Olympiasieger Robert und Christoph Harting spornten den Bad Wildunger zusätzlich an, „auch gerne mal so werfen zu können“. Am Diskuswurf fasziniert Karges die Vielseitigkeit. „Das denkt man als Außenstehender gar nicht.“ Man brauche ein gutes Gefühl für die Scheibe mit seinen Flugeigenschaften, zudem Kraft und Schnellkraft. Man sollte im Idealfall groß sein und lange Arme haben: „Einen Zwei-Kilogramm-Diskus auf Weltklasseweiten zu werfen – da gehört schon sehr viel dazu.“

Das Auestadion kennt Marius Karges indes noch vom Weitsprung- und Sprint-Training in seiner U16-Zeit. Freunde und die ganze Familie werden nun bei seiner ersten Erwachsenen-DM im Auestadion sein. „Das ist wie vor der Haustür. Das ist ein Heimspiel für mich“, freut sich der Bundeskader-Athlet von Eintracht Frankfurt.

Mit 63,74 Metern gelang Karges – der sich in seinem ersten U23-Jahr befindet – Mitte Mai in Halle mit der Erwachsenen-Scheibe zum Freiluft-Saisoneinstieg ein neuer Hausrekord. Damit ist er in diesem Jahr aktuell der sechstbeste Diskuswerfer in Deutschland. In Kassel ist die Top acht das Minimalziel, sagt der Schützling von Bastian Otto. „Ich möchte gerne um eine Medaille mitkämpfen“, erklärt der 1,89 Meter große Bad Wildunger, der davon ausgeht, dass dafür eine neue PB erforderlich ist.

Kassel: Es wird eine super Atmosphäre

„2016 war es bei der Deutschen Meisterschaft in Kassel eine riesige Show. Ich hoffe, dass es nun wieder so sein wird“, sagt der frisch gebackene Abiturient. „Es werden viele Zuschauer da sein. Es wird eine super Atmosphäre sein. Das wird mich tragen. Ich liebe es, bei Wettkämpfen unter Druck abzuliefern. Das setzt Adrenalin bei mir frei – und dann bin ich meistens am leistungsfähigsten. Ich habe richtig Bock darauf, einen geilen Wettkampf vor vielen Zuschauern zu zeigen.“

(Sebastian A.Reichert)