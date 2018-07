Brasilianer erobern Wilhelmshöhe Open

Kassel. Die Sonne ist gnadenlos, bringt Zuschauer und Tennisspieler zum Schwitzen. Schwülwarm ist es an diesem Freitagnachmittag.

Die rote Asche staubt, das lang gezogene Knirschen schallt über das Feld, wenn die Tennisschuhe über den Sand rutschen und ihr Besitzer versucht, einen Ball zu erreichen. Die, die da um Spiele, Sätze und das ganze Match kämpfen, es sind fast nur noch Südamerikaner, fast ausschließlich Brasilianer. Wüsste man nicht, dass sich diese Szenerie in Kassel befindet – man könnte fast meinen, die Wilhelmshöhe Open würden in Rio de Janeiro ausgetragen.

Heute im Einzel-Halbfinale stehen drei Brasilianer und ein Argentinier. Im Doppel-Endspiel kämpfen drei Brasilianer und ein Spanier um den Titel. Einer dieser Spieler aus dem fünftgrößten Land der Erde mit mehr als 200 Millionen Einwohnern ist Joao Souza. Gestern gewann er sein Viertelfinale gegen Landsmann Felipe Meligeni Rodrigues Alves (20), heute spielt er nicht nur um den Endspieleinzug, sondern auch noch im Doppel-Finale mit dem Spanier David Vega Hernandez. Natürlich gegen zwei Brasilianer: Marcelo Zormann (22) und Orlando Luz (20) – der heute ebenfalls im Halbfinale antritt. Karneval in Kassel.

Für Zuschauer auf der Anlage an der Burgfeldstraße, die Souza schon einmal gesehen haben, ist er mittlerweile zum Turnierfavoriten aufgestiegen. Groß, kräftig, er sieht ganz anders aus als viele seiner jungen Kollegen, die ebenfalls um den Titel auf den Prinzenplätzen spielen. Körperlich sieht man einigen ihr Alter noch an. Aber Souza ist eben auch keiner dieser jungen, aufstrebenden Spieler. Der Rechtshänder ist 30 Jahre alt.

Vor drei Jahren, da war er sogar die Nummer 69 der Welt, mittlerweile ist er bis auf Platz 386 abgerutscht. 2011 stand er das erste Mal in den Top 100. Im Doppel belegte er 2013 Rang 70 in der Bestenliste. In seiner Karriere spielte Souza mehr als eine Million Euro ein.

+ Er war der letzte Deutsche im Feld: Julian Lenz. © Archivfoto: Dieter Schachtschneider/nh

Von seiner Weltranglistenposition wäre Souza unter den gesetzten Spielern in Wilhelmshöhe gewesen. Allerdings verpasste er die Anmeldung und musste durch die Qualifikation. Seit Sonntag ist er deswegen schon in Kassel auf dem Platz. Und dennoch hat er noch die Möglichkeit, einen oder beide Titel am Sonntag mitzunehmen. Sicher ist jetzt schon, dass sich ein Südamerikaner in einem der beiden Finals freuen wird.

Das war dann gestern irgendwann auch allen Zuschauern klar. Über die Lautsprecheranlage war zu hören: „Das sind die südamerikanischen Festspiele hier.“ Und zumindest, wenn man nur den Spielern am Rande des Feldes oder auf dem Platz zuhörte, kam einem vieles portugiesisch und spanisch vor.

Dass Brasilianer in und gegen Deutschland erfolgreich sind, ist in letzter Zeit eigentlich nicht die Regel gewesen. Beim Tennis haben die Brasilianer allerdings einen Vorteil. Ein Satz kann niemals 1:7 ausgehen.

Programm am Samstag:

Halbfinale, Einzel: Joao Souza (Brasilien) - Manuel Pena Lopez (Argentinien); Orlando Luz (Brasilien) -

Finale, Doppel: Orlando Luz/Marcelo Zormann (Brasilien/3) - Joao Souza/David Vega Hernandez (Brasilien/Spanien/4)

Programm am Sonntag:

Finale, Einzel, ab 13 Uhr