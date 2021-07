Sonnengrüße aus der Mitte: 265 Teilnehmer beim Auftakt auf der Hessenkampfbahn dabei

Yogasommer in Kassel

+ © Andreas Fischer Mächtig was los auf der Hessenkampfbahn: Beim gestrigen Auftakt des HNA-Yogasommers haben 265 Teilnehmer mitgemacht. Hier breiten alle die Arme für das Drohnenfoto aus. © Andreas Fischer

265 Yogis haben beim Auftakt des HNA-Yogasommers mitgemacht. Sie starteten sportlich in ihren Sonntag traditionell auf der Hessenkampfbahn vor der Orangerie.

Kassel – Das Wetter passt. Die Sonne wechselt sich mit den Wolken ab, die Vögel zwitschern. Beim Auftakt des HNA-Yogasommers auf der Hessenkampfbahn in Kassel sind 265 Menschen dabei – alle wirken losgelöst und können den Auftakt kaum erwarten. „Es ist schön, endlich mal wieder live in so viele lächelnde Gesichter zu schauen“, sagt Thorsten Bauer bei der Begrüßung. Der Geschäftsführer der Barmer ist vor Ort, weil die Krankenkasse Partner der Aktion ist – und er selbst macht mit.

Es ist alles vorbereitet. Die ersten Yogis breiten bereits eine Stunde vor Beginn ihre Yogamatte auf dem noch feuchten Rasen aus. Als Erste ist Anke Dahlem aus Ahnatal am Eingang, wo Stefan und Lars Göbel zusammen mit Brita Schütz die Anmeldungen überprüfen. „Ich mag einfach die Gruppendynamik“, sagt Dahlem, die sonst dreimal in der Woche joggt und inzwischen auch wieder das Fitnessstudio besucht.

+ Grün-weiß: Martin Leß (li.) und Thorsten Bauer. © Andreas Fischer

Auftakt HNA-Yogasommer in Kassel: Willkommensgeschenk für 265 Teilnehmer

Nach und nach trudeln noch mehr Yogis ein – mit dem neuen, blauen HNA-Yogasommer-Rucksack. Den gibt es als Willkommensgeschenk am Eingang. Darin enthalten sind eine Faszienrolle und eine Anleitung, was man damit alles machen kann.

Es ist 9.12 Uhr. Es bilden sich immer mehr Grüppchen – die Gespräche beginnen. Zum Einstand in den Smalltalk sind die gängigen Fragen mit dabei: „Und, bist du auch schon geimpft?“

Die einen unterhalten sich über den Impfstoff, die anderen machen noch schnell ein Selfie, bevor es losgeht. Die Mehrheit hat eine blaue Yogasommer-Matte der HNA vor sich ausgebreitet. Vereinzelt liegt mal eine orange-, mal eine türkisfarbene Matte auf dem Rasen.

+ HNA-Team vor Ort: Lars Göbel und Brita Schütz. © Andreas Fischer

Claudia Grünert und Lars Tabert führen gemeinsam durch den Auftakt in Kassel

„Für Yoga ist mir kein Weg zu weit“, sagt Elisabeth Sundheim. Die 78-Jährige ist von Beginn an dabei und hat sich einen Platz in der ersten Reihe gesichert. „Die Vorfreude ist groß“, sagt Lara Kaiser aus Kassel. Sie kommt mit ihrer Freundin zum Auftakt, der sich am Ende rund 20 Minuten verzögert, weil einige Teilnehmer die Dauer der Einlasskontrolle etwas unterschätzt haben.

Claudia Grünert und Lars Tabert begleiten den Yogasommer wie bereits in den vergangenen Jahren. Beide sprechen von einem „verhaltenen Start“ in ihren eigenen Yoga-Studios und hoffen auf eine weitere Normalisierung. Dazu zählen natürlich auch die Freiluftveranstaltungen des Yogasommers, für die die beiden Yoga-Profis reichlich gute Laune mitgebracht haben. „Lars bringt die Leute hoch, und ich wieder runter“, beschreibt Grünert den Plan der beiden.

+ Sind erleichtert, dass es wieder losgeht: Die Yogalehrer Claudia Grünert und Lars Tabert. © Andreas Fischer

Kassel: Beim Auftakt des HNA-Yogasommers geht es mal schneller, mal ruhiger zur Sache

Nach der offiziellen Begrüßung geht es los. Ein Mann schiebt die Matte weg und macht lieber im feuchten Gras seine Übungen. Yogalehrer Lars Tabert bringt die Yogis zum Schmunzeln, als er sagt „Es ist kurz vor zehn am Morgen. Da kann das Bein schon mal in die Höhe.“ Alle hören auf ihn und führen fleißig alle Positionen aus, so gut es geht.

Allerdings verbreitet Tabert nicht nur gute Laune, er drückt auch ordentlich aufs Tempo, sodass sich auf den Rücken etlicher Teilnehmer rasch Schweißperlen bilden.

Weil die Sonne so kräftig scheint, tragen manche Yogis eine Sonnenbrille. Zwischendurch sorgt der Wind für eine wohlverdiente Brise. Zwischen Krieger, herabschauendem Hund und dem Brett geht es hin und her – mal schneller, mal ruhiger.

Bei Tabert dann allerdings doch eher schneller. Die eine oder andere Yoga-Anfängerin – Frauen sind auf der Hessenkampfbahn deutlich in der Mehrzahl – gerät beim schnellen Wechseln der Positionen durchaus mal aus dem Gleichgewicht.

Yogasommer in Kassel: Ab Montag (5.7.) finden die Einheiten auf dem HNA-Parkplatz statt

„Hauptsache, die Leute machen mit. Es geht vor allem bei den Anfängern nicht in erster Linie darum, alles perfekt zu machen“, sagt Tabert später über sein Konzept, bei dem er die unterschiedlichsten Haltungen einfordert. „Wenn die Beine zittern, machst du es richtig“, ruft er lachend den Yogis zu.

Im zweiten Durchgang finden die wieder etwas ruhiger ihre Mitte. „Sonnengrüße unter blauem Himmel sind angesagt“, beschreibt Claudia Grünert ihre Herangehensweise. Aber halt! Auch hier geht es nicht allein um Entspannung. „Rockt die Matte“, gibt die Kasseler Yogalehrerin den Yogis als Arbeitsanweisung mit auf den Weg.

Den meisten gelingt das. Drei Frauen wollen bereits heute wieder mit dabei sein. Eine kann dabei dem Standort HNA-Parkplatz einiges abgewinnen: „Da muss ich dann keinen Regenwurm von meiner Matte schubsen.“ (Martin Scholz und Cora Zinn)

