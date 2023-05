Kasseler Bergsprint: Mit dem Rad aufs Kaufhof-Dach

Kasseler Bergsprint: 300 Meter mit achtprozentiger Steigung sind es bis zum Kaufhof-Dach. © Schachtschneider, Dieter

Beim zweiten Kasseler Bergsprint gingen am Sonntag 33 Teilnehmer an den Start, um mit ihren Fahrrädern die oberste Ebene des Galeria-Parkdecks zu erklimmen.

Kassel – Wer schon immer mal die spiralförmige Auffahrt zum Parkdeck des Galeria-Kaufhauses in Kassel mit dem Fahrrad erklimmen wollte, hatte an diesem Sonntag die Chance dazu. Bei bestem Wetter trug die Zweirad-Gemeinschaft (ZG) Kassel den zweiten Kasseler Bergsprint aus. Mit allem, was zwei Räder, aber keinen Motor hat, durften die 33 Teilnehmer die 300 Meter lange Strecke mit einer Steigung von acht Prozent in Angriff nehmen.

„Schon vor der ersten Austragung im letzten Jahr haben wir uns gedacht, dass man da doch mal mit dem Fahrrad hochfahren könnte. Und dadurch, dass dazu im normalen Parkhaus-Betrieb natürlich nicht die Möglichkeit besteht, haben wir uns mit Galeria in Verbindung gesetzt – und die waren sofort einverstanden“, berichtete ZG-Vorsitzender Roman Völker. Auch Dominik Haferburg, der bei dem Kaufhaus für die Parkplatzbewirtschaftung zuständig ist, zeigte sich begeistert: „Ich habe mir gleich gedacht: Was für eine tolle Idee, einfach mal ein Parkhaus nicht für den Auto-, sondern für den Fahrradverkehr zu nutzen. Da ich auch selbst begeisterter Radfahrer bin, war sofort klar, dass wir das machen müssen.“ Der Kasseler Bergsprint in dieser Form deutschlandweit einzigartig: „Ich wüsste nicht, dass es noch irgendwo anders einen Wettkampf gibt, wo man so eine Spindel hoch auf ein Parkdeck fährt“, erzählt Völker.

Die 300 Meter lange Spirale zur obersten Ebene des Galeria-Parkdecks haben Niklas Meyerrose (rechtes Bild, von links) und Johannes Könen mit dem Fahrrad in rund 40 Sekunden zurückgelegt. © Schachtschneider, Dieter

Beim Wettkampf am Sonntag setzte am Ende Martin Jarosz mit 32,28 Sekunden die Tagesbestzeit. Die schnellste Frau war Dorothea Hopfmüller mit einer Zeit von 39,27 Sekunden. In den Jugendklassen setzten sich Florian Wegener (U13) mit einer Zeit von 43,26 Sekunden und Joshua Sandrock (U17) in 36,73 Sekunden durch.

In der Altersklasse U17 landete der für die ZG Kassel startende Johannes Könen mit 37,93 Sekunden auf dem zweiten Rang. Nach seinem Lauf berichtete er: „Es war echt gut heute. Vom Gefühl her, war ich sehr viel schneller als im letzten Jahr.“ Einen Drehwurm bekam er beim Kreiseln in der Spirale glücklicherweise nicht: „Man konzentriert sich nur auf die Strecke und die eigene Linie, da bekommt man keinen Drehwurm. Und auch die Steigung merkt man auf die kurze Distanz, die man fahren muss, gar nicht so sehr“, so Könen.

Auch im nächsten Jahr will er auf jeden Fall wieder mit dabei sein, wenn der Kasseler Bergsprint in seine dritte Auflage geht. Denn mit viel positivem Feedback im Nachgang war den Veranstaltern schnell klar, dass es das Event wieder geben soll. Die Planungen dafür laufen bereits: Ein zweiter Durchgang oder vorherige Qualifikationsrunden stehen zum Beispiel zur Diskussion. (Felix Hessenmöller)

Ergebnisse U13: Florian Wegener 43,26 Sekunden, Carl Jarosz 47,56, Julia Wegener 53,04, Simon Könen 53,85, Johannes Höhmann 54,82, Henri Orth 1,07,85 U17: Joshua Sandrock 36,73, Johannes Könen 37,93, Lukas Kaiser 39,5, Niklas Meyerrose 40,3, Jessi Pickwick 3,04,38 Ü17: Lucas Dörfler 32,36, Simon Strecker 35,52, Pascal Wiederhold 37,43, Matthieu Capdevielle-Fidel 38,95, Dorothea Hopfmüller 39,27, Denis Höfner 40,11, Lisa Hartung 42,03, Simon Thamm 42,45, Lisa Claußen 43,28, Justus Edelmann 47,18, Sarina Kessler 54,14, Till Krüger 54,84, Iryna Höhmann 59,62 Ü40: Martin Jarosz 32,28, Stefan Klenk 40,54, Thomas Wegener 42,21, Johannes Müller 43,16, Tobi Pickwick 43,28, Stephan Orth 47,45, Uwi Schaub 55,7