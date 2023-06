Kasseler Emir Ahmatovic boxt in London um EM-Titel

Von: Kerim Eskalen

Teilen

Die letzten Trainingseinheiten vor dem großen EM-Kampf: Emir Ahmatovic (rechts) beim Sparring mit Trainer Ernesto Plantera (links) in der Boxschule Kassel. © Kerim Eskalen

Von der Fulda auf die Profiboxbühne an die Themse: Ein Kasseler Schwergewichtsboxer kämpft heute Abend in London um die Europameisterschaft.

Kassel/London – Für den 36 Jahre alten Emir Ahmatovic ist es der größte Kampf seiner Karriere. Er trifft im Kampf um den WBO-EM-Titel in der York Hall auf den noch ungeschlagenen Briten und Titelträger David Adeleye (26).

Ernesto Plantera, Trainer von Ahmatovic und Vorsitzender der Boxschule Kassel, sieht dem großen Kampf seines Schützlings sehr zuversichtlich entgegen. Der Kasseler sei heiß, sich nach zwei kleinen Titeln in London vor bis zu 1200 Zuschauern zu beweisen: „Der EM-Titel könnte für mich ein Sprungbrett sein“, sagt Ahmatovic. „Mein großer Traum ist eines Tages der WM-Titel.“

Allerdings sei die Vorbereitung alles andere als optimal gewesen. Erst vor vier Wochen hat Ahmatovic von dem Angebot zum EM-Kampf erfahren – und zugestimmt. Seitdem bereitet er sich auf seinen Gegner in der Boxschule Kassel vor: „Ich habe in kurzer Zeit das Beste rausgeholt. Aber um perfekt auf den Gegner eingestellt zu sein, braucht man zwei Monate“, erklärt er.

Zwischen Europameisterschaft und Ausbildung

Wichtig sei deshalb vor allem, sich als Boxer eine grundlegende Ausdauer und Fitness zu bewahren. „Ansonsten wäre so eine kurze Vorbereitung nicht möglich“, sagt er. Viel Unterstützung erhält er dabei auch von seinem Trainer Ernesto Plantera, der auch Geschäftsführer von Protex ist. Bei dem Unternehmen macht Ahmatovic eine Ausbildung zur Fachkraft. „Wir wollen Emir auf sein Leben nach der Boxkarriere vorbereiten“, sagt Plantera. Denn nach seiner Zeit als Boxer möchte Ahmatovic als Geschäftsführer für den Sicherheitsdienstleister in Südhessen zuständig sein.

„Die Boxschule ist mein zweites Zuhause“

Die Belastung sei für den Boxer allerdings alles andere als einfach, denn mitten in der Vorbereitung war er im Prüfungsstress: „Dass war neben dem Training sehr viel. Meistens lernte ich zwischendurch“, so der 36-Jährige. Oft sei er dann bis 23 Uhr in der Boxschule zum Training gewesen. „Da bleibt nicht mehr viel vom Tag übrig. Die Boxschule ist mein zweites Zuhause.“

Weil der Beruf und die Ausbildung so viel Zeit einnehmen, muss er privat viele Opfer bringen: Seine in Wetzlar wohnende Frau sehe er oft nur am Wochenende.

Der K.o.-Sieg ist das Ziel

Um sich für sein Training zu belohnen, möchte er heute keine Zweifel im Ring streuen und einen K.o.-Sieg erzwingen: „Ich fühle mich gut, habe den Gegner studiert und will den EM-Gürtel. Wir haben nicht für einen Punktsieg trainiert. Ich habe Bock auf Boxen“, sagt Ahmatovic. Dass sein Gegner Adeleye in elf Kämpfen noch ungeschlagen ist, beeindruckt ihn nicht: „Man darf sich von der Statistik nicht blenden lassen, auch nicht, dass er viel jünger ist“, sagt Ahmatovic, der in 13 Kämpfen nur einmal unterlag. „Die Erfahrung macht viel aus. Das wird ein offener Kampf.“

(Kerim Eskalen)