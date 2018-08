Kasseler Felix Frank paddelt im richtigen Boot

Kassel. „Warm war’s. Und die Bedingungen waren gut“, antwortet der Kasseler Kanurennsportler Felix Frank auf die Frage, wie die Fisu-Weltmeisterschaft am vergangenen Wochenende in Ungarn lief.

Was seine Erfolge angeht, da bleibt er bescheiden. Dabei holte der 25-Jährige bei der Weltmeisterschaft aller Universitäten Gold im K4 über 500 Meter und Bronze im K1 über 500 Meter. Außerdem erreichte Frank den vierten Platz im K4 über 1000 Meter und den sechsten Platz im K4 über 200 Meter.

„Ich wäre lieber bei der richtigen WM mitgepaddelt“, sagt Frank. „Die Fisu ist ein Trostpflaster.“ Zur WM durfte er nicht mit, weil er Ersatzfahrer des A-Kaders war. Für die anderen Fisu-Teilnehmer hat Frank aber nur Worte der Anerkennung. „Ich war überrascht von der hohen Qualität der anderen Sportler.“ Mitunter seien Bundeskader-Athleten dabei gewesen. Wie er selbst. Aber auch hier bleibt Frank bescheiden, erwähnt nur kurz, dass er in den B-Kader der Herren-Nationalmannschaft nominiert wurde.

Felix Frank hat man eigentlich ins „falsche Boot“ gesetzt, wie er erzählt. „Als ich elf Jahre alt war, sah ich Ruderer auf der Fulda und sagte: Das will ich auch machen.“ Durch Kontakte seines Vaters zum WVC Kassel wurde es aber Kanurennsport. Dass er doch im richtigen Boot paddelt, zeigen seine Erfolge: Zwei Jahre in Folge belegte er 2009 und 2010 den ersten Platz im K1 über 500 Meter bei den Olympic Hope Games, 2016 paddelte er sich im K4 über 500 Meter auf den dritten Platz.

Viel Zeit in Kassel konnte Frank nach der Fisu-WM nicht verbringen. Seit Freitag bereitet er sich schon wieder für die Deutsche Meisterschaft in Hamburg vor, wo er für seinen Verein Rheinbrüder Karlsruhe startet. „Das wird ein schöner Saisonabschluss“, sagt Frank. Durch seine drei Einheiten pro Tag mit jeweils einer Stunde fühlt Frank sich gut vorbereitet.

Trainiert Frank mal nicht auf der Fulda mit Harald Brückmann oder macht Fitness mit Frank Forkel vom Sportcenter Kassel, arbeitet er als Energieberater im Unternehmen seines Vaters. Ein fester Termin in der Woche ist auch ein Besuch in der Physiopraxis Schadt in Vellmar. Sein Bachelorstudium schloss Frank Anfang des Jahres im Bau- und Immobilienmanagement in Buxtehude ab. „Es ist schwierig, eine feste Anstellung als Profisportler wahrzunehmen. Deswegen ist es so wichtig, auch privat Unterstützung zu haben. Die habe ich zum Glück von meiner Familie“, sagt Frank.

Denn in der Vorbereitungsphase für Wettkämpfe arbeitet er nicht, dann braucht er Pausen, um hochwertige Einheiten zu absolvieren. Profi will der 25-Jährige nämlich auch in den nächsten Jahren bleiben: 2020 soll es zu den Olympischen Spielen nach Tokio gehen. Zwischenstopps sind 2019 die EM und WM.