Hochspringerin auf dem Weg zur Europameisterschaft

Die Kasseler Hochspringerin Maike Schuster kann von der U20-Europameisterschaft träumen. Und das aus gutem Grund.

Maike Schuster vom LAV Kassel hat es geschafft. Bei hochsommerlichen Temperaturen belegte die 16-Jährige mit überquerten 1,70 m bei der DLV-Junioren-Gala und gleichzeitigem Nominierungs-Wettkampf des Deutschen Leichtathletik-Verbandes im Michael-Hoffmann-Stadion in Mannheim im Hochsprung der weiblichen Jugend U20 den dritten Rang. Und das, obwohl sie durch eine Fußverletzung noch gehandicapt war. Damit strebt Schuster weiterhin den ersten internationalen Höhepunkt ihrer noch jungen Laufbahn in der Leichtathletik an.

Zu den ersten Gratulanten zählte neben Heimtrainer Jonas Lilienbeck Nachwuchs-Bundestrainer Jan-Gerrit Keil. Dieser wird die zukünftige Kasseler Herderschülerin jetzt dem Bundesausschuss Leistungssport für eine Nominierung für die U20-Europameisterschaft vom 18. bis zum 21. Juli in Boras in Schweden vorschlagen. Formal überreichte Bundestrainer Keil der Athletin bereits die Reiseinformationen, die Athletenvereinbarung und die Werberichtlinien des DLV.

Bereits Mitte Mai verbesserte Schuster beim deutschen Hochsprungcup in Hattersheim den nordhessischen Rekord von Ariane Friedrich um einen Zentimeter auf 1,82 m und führt mit dieser Leistung gemeinsam mit Lavinja Jürgen vom TSV Kranzegg die deutsche Bestenliste der weiblichen Jugend U20 an.