Kasseler Kanute Felix Frank im Interview: „Ich vermisse die Fulda schon sehr“

Kanu

+ © privat/nh In Polen: Felix Frank holte Silber im Zweierkanu mit Mannschaftsbootpartner Martin Hiller. © privat/nh

Der erfolgreiche Kanute Felix Frank aus Kassel spricht in unserem Interview über die kommenden Ziele und seine nordhessische Heimat.

Kassel – Der aus Kassel stammende Kanu-Europameister Felix Frank ließ zuletzt aufhorchen: Bei den Europaspielen in Polen gewann er die Silbermedaille für Deutschland. Nun steht die WM in Duisburg (23. bis 27. August) vor der Tür. Mit uns hat der 30-Jährige über die weiteren sportlichen Ziele – darunter die kommenden Olympischen Spiele in Frankreich – und seine alte Heimat Kassel gesprochen.

Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis im polnischen Krakau?

Ja, das kann man sagen. Platz zwei für Deutschland hat die Erwartungen übertroffen.

Wie lief das Training für die Regatta in Polen?

Die Vorbereitungen auf die Europaspiele in Krakau haben am Bundesleistungszentrum in Duisburg stattgefunden – also beim Deutschen Kanuverband, gemeinsam mit der deutschen Nationalmannschaft. Eine Trainingsgruppe zusammen mit anderen Profi-Sportlern ist immer vorteilhaft, da das Niveau in dieser Konstellation sehr hoch ist.

Was sind Ihre nächsten sportlichen Ziele?

Als Nächstes steht die Weltmeisterschaft in Duisburg an, das wird eine Heim-WM. Und da werde ich mit meinem Mannschaftsbootpartner Martin Hiller wieder im K2 an den Start gehen. Da ist das erste Ziel, es ins A-Finale und es da unter die ersten acht Boote zu schaffen. Diese bekommen dann nämlich einen Quotenplatz für Olympia. Das nächsthöhere Ziel sind für mich die Sommerspiele in Paris im kommenden Jahr.

Was macht Kanufahren für Sie so besonders?

Zum einen die technische Komponente, zum anderen die Freiheit, die der Sport mitbringt. Dazu kommt, dass der Sport auf dem Wasser betrieben wird.

Wie erklären Sie Laien den Unterschied zwischen paddeln und rudern?

Also es sind zwei verschiedene Sportarten. Die Kanuten fahren vorwärts. Ich betreibe Kanurennsport und habe die schmalen langen Boote. Die Ruderer bewegen sich entgegen der Blickrichtung rückwärts. Somit ist Rudern etwas ganz anderes.

Ihr Trainingszentrum ist jetzt in Potsdam. Fehlt Ihnen da die Fulda?

Ja, sehr. Wir haben in Potsdam auf der Havel nicht so großartige Bedingungen. Hier ist viel Schifffahrtsverkehr, alles ist größer. Die Bedingungen in Kassel vermisse ich schon sehr.

Wie sind Sie zum Kanufahren gekommen?

Ich bin mit zwölf Jahren mit meinem Vater die Fulda entlanggegangen, da sind wir über die Gärtnerplatzbrücke gelaufen. Dort habe ich die Ruderboote gesehen – und da meinte ich zu meinem Vater: Das will ich auch mal machen. Er kannte den Vorstand vom Kanuverein RVC. So bin ich im Kanu gelandet. Ich bin mir auch sicher, dass es im Rudern schwerer geworden wäre für mich.

Was machen Sie beruflich, wenn sie gerade nicht im Kanu zu sitzen?

Ich bin Sportsoldat und zusätzlich noch bei meinem Sponsor Schielicke Bau aus Beelitz tätig.