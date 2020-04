Kasseler Läufer Jens Nerkamp: „Ich will mir Zeit nehmen, um gesund zu werden“

30-Jähriger verletzt

+ © Privat Hofft auf Besserung: Jens Nerkamp. © Privat

Es hätte schlimmer kommen können. Der Kasseler Läufer Jens Nerkamp hat sich einen Kahnbeinbruch zugezogen – genau in der Zeit, in der ohnehin keine Wettkämpfe stattfinden. „Eine Verletzung ist natürlich immer ärgerlich, aber viele andere Läufer, die jetzt topfit sind und in der Freiluftsaison auf neue Bestzeiten und Siege gehofft haben, sind schon deutlich schlechter dran“, sagt der 30-Jährige, der für das Laufteam Kassel startet.