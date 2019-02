Steven Müller plant Titelverteidigung über 200 Meter

Student Müller auch über 60 Meter am Start

Eine kleine Zugabe darf ruhig sein. Wenn der Kasseler Sprinter Steven Müller am Sonntag (14.45 Uhr) in Leipzig bei den Deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten über 200 Meter an den Start geht, ist die Zielsetzung klar: „Ein Podestplatz soll es schon sein, aber die Titelverteidigung ist im Hinterkopf“, sagt der für die LG Ovag Friedberg-Fauerbach startende Sprinter.

Mit einer Bestzeit von 21,05 Sekunden gehört der Student zu den Favoriten auf den Titel. Ebenfalls am Start sein wird Müller auf der 60-Meter-Kurzdistanz (Finale am Samstag um 18.10 Uhr), aber der Fokus liegt ganz klar auf der längeren Sprintstrecke, wie auch Müllers Trainer Otmar Velte unterstreicht: „Für Steven ist das der erste Höhepunkt dieser langen Saison. Vor allem auch deshalb, weil bei der Hallen-EM in Glasgow in zwei Wochen die 200 Meter nicht im Programm sind.“ Müller müsse sich also in Leipzig zeigen und am besten gewinnen, um nach seinem Start bei der Freiluft-EM in Berlin im vergangenen Jahr auf nationaler Ebene im Gespräch zu bleiben. „Für Deutschland zu starten war schon ein großartiges Erlebnis“, sagt Müller, der sich dauerhaft als bester deutscher 200-Meter-Läufer etablieren möchte.

Um dafür die Voraussetzungen zu schaffen, war Müller bereits Anfang Januar auf Teneriffa im DLV-Trainingslager, um sich auf eine lange Saison einzustimmen. Und die endet erst im Oktober mit der WM in Katar. Hoffentlich mit Müller.