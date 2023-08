Katzler fährt auch beim Rad-Weltpokal aufs Podium

Teilen

Hat sich einen Namen als Zeitfahrer gemacht: Der Kirchheimer Heiko Katzler vom RSV Bad Hersfeld. © Katzler/privat

Heiko Katzler ist nicht zu bremsen: Der Lizenz-Radsportler aus Kirchheim ist am Montag beim Rad-Weltpokal im österreichischen St. Johann erneut aufs Podium gefahren.

St. Johann/Kirchheim – Der 48-Jährige belegte in seiner Altersklasse Rang drei und war über die 20-Kilometer-Strecke im Zeitfahren 17 Sekunden schneller als noch im Vorjahr.

„Ich bin wirklich sehr zufrieden mit meiner Leistung. Ich musste schon absolut an meine Leistungsgrenze gehen, aber ich habe mich durchgebissen“, berichtet Katzler telefonisch vom Fuße des Wilden Kaisers in Tirol. Sieger Jörg Wiegand aus Heusenstamm benötigte genau 24:00 Minuten, Katzler kam in 24:41 Minuten drei Sekunden hinter dem Zweiten ins Ziel. Von etwa 200 Fahrern aus ganz Europa fuhr der Kirchheimer die neuntschnellste Zeit. Seine Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei starken 49 km/h.

Der amtierende Hessenmeister im Zeitfahren und Vize-Hessenmeister im Bergzeitfahren kann mit seinen bisherigen Leistungen sehr zufrieden sein, absolviert er doch die beste Saison seiner Laufbahn. „Ich bin in jedem Wettkampf in dieser Saison aufs Podium gefahren. Damit hatte ich wirklich nicht gerechnet“, sagt der verheiratete Familienvater und Fußballfan des VfB Stuttgart. (Sascha Herrmann)