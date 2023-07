Heiko Katzler aus Kirchheim ist erneut Hessenmeister im Zeitfahrten

Der dritte Streich: Heiko Katzler, erfolgreicher Radsportler aus Kirchheim, ist erneut Hessenmeister im Zeitfahren der Altersklasse Masters II. © RSV Bad Hersfeld/nh

Marburg – Aller guten Dinge sind drei: Radsportler Heiko Katzler aus Kirchheim ist zum dritten Mal Hessenmeister im Zeitfahren der Altersklasse Masters II geworden. Nach seinen Triumphen in 2018 und 2019 sicherte sich der 48-Jährige am Wochenende den dritten Titel.

Bei den vom RSV Marburg ausgerichteten Meisterschaften in Neustadt war das Kraftpaket aus Kirchheim nicht zu bremsen. 26:30 Minuten benötigte Katzler für die 20-Kilometer-Strecke, auf der zweimal gewendet werden musste. „Die Strecke war leicht wellig, aber technisch nicht besonders anspruchsvoll. Dafür war es ordentlich windig“, berichtet der Hessenmeister.

Acht Teilnehmer gingen in Katzlers Altersklasse an den Start. Am Ende war der Zeitfahr-Spezialist die schnellste Zeit aller Starter über 20 km gefahren. Der Zweitplatzierte Philipp Sohn von der MT Melsungen lag 19 Sekunden zurück. Der Dritte Heiko Gastaldello aus Hochheim benötigte 28:45 Minuten. Katzlers Durchschnittsgeschwindigkeit betrug 46,5 km/h.

„Ich wollte um den Sieg mitfahren und bin deshalb zufrieden, dass ich gewonnen habe. Der Hessenmeister-Titel reiht sich in meine guten Leistungen der bisherigen Saison ein“, bilanziert der Lizenzfahrer. Er fühle sich zurzeit fitter denn je. „Vor einem Jahr hätte ich tatsächlich nicht mit diesen Geschwindigkeiten und Wattzahlen gerechnet“, sagt er.

Beim Jedermann-Masters über 25 Kilometer belegte Jörg Reim vom RSV Bad Hersfeld in 35:36 Minuten den vierten Platz. Reim kommentierte Katzlers starke Leistung auf Facebook übrigens mit einem Raketen-Symbol.

Für Heiko Katzler stehen im weiteren Saisonverlauf noch zwei Höhepunkte an. Zunächst die Masters-WM im österreichischen St. Johann (20. August) und danach am 16. September, ebenfalls in Österreich, der King of the Lake am Attersee. „Mal schauen, was da geht“, sagt er.

(Sascha Herrmann)