Schnellcheck zum Viertelfinale der deutschen Basketballer gegen Lettland: Kein K.o., aber ganz viel Zittern

Von: Maximilian Bülau

Freude und Erleichterung: Franz Wagner hatte bei seinem Comeback großen Anteil am Halbfinal-Einzug. © Jam Sta Rosa/afp

Der Thriller in Manila, dieser weltberühmte Boxkampf zwischen Muhammad Ali und Joe Frazier, er fand vor fast 48 Jahren statt. Der Thriller in Manila zwischen der deutschen Basketball-Nationalmannschaft und der Lettlands bei der WM, er spielte am 6. September 2023.

Wäre es ein Boxkampf gewesen, Dennis Schröder wäre wohl kurz vor Schluss K.o. gegangen. Der Schnellcheck.

Wie waren denn die Erwartungen vor diesem Viertelfinale?

Die Letten waren Außenseiter. Aber das waren sie bei diesem Turnier schon häufiger. Und trotzdem hatten sie Vize-Europameister Frankreich geschlagen. Weltmeister Spanien besiegt. Das kleine Land mit nicht mal zwei Millionen Einwohnern kam im gesamten Turnier über das Team. Und das sollte auch im Viertelfinale so sein.

Gab es denn gute Nachrichten vor dem Start?

Die gab es. Franz Wagner kehrte nach seiner Knöchelverletzung aus dem ersten WM-Spiel gegen Japan zurück. Am Ende war er mit 16 Punkten und acht Rebounds ein ganz entscheidender Faktor beim deutschen Team – und zudem Topscorer bei der Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert.

Topscorer Franz Wagner – und was war mit Dennis Schröder?

Der deutsche Kapitän erwischte einen rabenschwarzen Tag. Zur Pause stand der 29-Jährige, der fünf Tage nach dem Finale am Sonntag runden Geburtstag feiert, bei neun Würfen und null Punkten. Zwar wurden es am Ende noch neun Zähler, doch die Quote von Schröder war miserabel. Erst sein 13. Versuch fand den Weg durch den Ring. Die Deutschen erreichten also das Halbfinale auch ohne Schröder.

Wie verlief denn das Spiel?

Der Start war schwach. Nach fast zwei Minuten erzielte Dreierspezialist Andi Obst die ersten Punkte für das DBB-Team – es blieben bis zur fünften Minute die einzigen. Die Letten ließen den Ball extrem gut laufen und zogen erst mal davon. Nach fünf Minuten betrat dann Franz Wagner wieder den Court. Mit Beginn des zweiten Viertels gingen die Deutschen trotzdem das erste Mal in Führung (17:16). Von da an wog es lange hin und her. Maodo Lo besorgte mit einem Dreier die schmeichelhafte 36:34-Pausenführung.

Waren die Deutschen nun endlich wach?

Nicht wirklich. Auch der Beginn der zweiten Hälfte misslang. Der starke Davis Bertans, nach Arturs Zagars (24 Punkte) mit 20 Zählern zweitbester Scorer der Partie, traf einen von vielen Dreiern und bekam zudem den Foulpfiff. Coach Herbert sagte hinterher, man habe 35 Minuten schlecht gespielt. Die beste deutsche Phase gab es zu Beginn des Schlussviertels. Ein 8:0-Lauf brachte die erste zweistellige Führung (70:59). Doch der Vorsprung schmolz noch einmal zusammen. Anderthalb Minuten vor Ende hatten die Letten den Abstand durch zwei Dreier auf vier Punkte verkürzt (79:75). Es gelang sogar das 79:77. Schröder vergab erneut, doch Theis holte den Offensiv-Rebound und verwandelte zwei Freiwürfe zur 81:77-Führung. Zagars verkürzte wieder. Und Sekunden vor Schluss bekamen die Letten tatsächlich noch die Chance, durch Bertans aus der Distanz das Halbfinale zu buchen – der Ball berührte den Ring, ging aber nicht rein. Endstand: 81:79.

Wie geht es für die Deutschen nun weiter?

Fest steht: Morgen sind die USA Gegner (14.40 Uhr/MagentaSport) – im ersten WM-Halbfinale mit deutscher Beteiligung seit 21 Jahren. Damals gab es eine knappe Niederlage gegen Argentinien. Sicher ist, dass das DBB-Team noch zweimal antreten wird – im Halbfinale und dann entweder im Finale oder im Spiel um Platz drei. Sicher ist auch, dass Deutschland die einzige noch ungeschlagene Mannschaft bei dieser WM ist. Und nach dem Ausscheiden von Slowenien ist auch das Olympia-Ticket für Paris gebucht.

Wie war die Übertragung bei Magentasport?

Michael Körner kommentierte treffend. Er sprach von einem deutschen Ruckelstart. Und er sagte: „Ich glaube, es gibt kein besseres Spiel für Franz Wagner, um zurückzukommen.“ Ohne Wagner wäre aus dem Zittern wohl ein K.o. in Manila geworden. (Maximilian Bülau)