Fußball: Kein Sieger im Derby zwischen Hönebach und Aulatal

Am Ende gab es eine Punkteteilung: Aulatal, hier links mit Torschütze Simon Henninghausen, und Hönebach – Kilian Krüger in Aktion – trennten sich im Derby 1:1. © Stefan Kost-Siepl

Auf dem Sportplatz an der Autobahn trennte sich der ESV Hönebach von der SG Aulatal im Duell der Fußball-Gruppenliga mit 1:1 (0:1). Beide Klubs stoppten damit zunächst ihre jüngste Negativserie.

Hönebach - „Unsere Schüsse fallen im Moment einfach nicht rein. Im zweiten Abschnitt waren wir die bessere Mannschaft und haben die Niederlagenserie gestoppt. Es war viel Kampf und uns haben dann die Körner gefehlt“, fasste Hönebachs Trainer Tino Jäger zusammen.

Der ESV, der ohne seinen Sturmtank Tim Schwarz und Abwehrsäule Manuel Schmidt personell geschwächt war, wurde kurz nach Spielbeginn von den Aulatalern überrascht. Der Ex-Rotenburger „Maxi“ Weber zirkelte seine Ecke auf den Kopf von Simon Henninghausen und dessen Kopfball zischte zum 0:1 in die Maschen (5.). Die Aulataler Spielgemeinschaft machte danach den entschlosseneren Eindruck, übte viel Druck aus dem Mittelfeld aus und war im Passspiel sicherer. Die Hausherren versuchten ihr Glück mit langen Pässen auf die Flügel, die jedoch zu fehlerhaft waren. In der neunten Minute beinahe das 0:2. Simon Henninghausen hatte die Kugel auf Nils Fischer gelupft, doch der verpasste.

In der 15. Minute dann eine Chance für jedes Team. Zuerst köpfte Adrian Bohle eine Störl-Flanke in die Wolken. Im Gegenzug war Nils Fischer auf und davon, doch sein Schrägschuss ging am langen Pfosten vorbei. Die Hönebacher hatten sich jetzt etwas befreit, und ein Distanzschuss von Tim Emmerich zwang SG-Keeper Fabian Lepper zu einer Flugparade (22.). Drei Minuten später wieder die SG. Nach einer Querkombination nahm Simon Henninghausen das Leder direkt, doch Keeper Nils Katzmann war flach auf dem Posten (25.). Dem Spielverlauf nach war die SG dem 0:2 näher, blieb jetzt aber immer öfter an der sich jetzt mehr stabilisierenden ESV-Abwehr hängen. Nachdem Simon Henninghausen erneut an ESV-Keeper Nils Katzmann gescheitert war (28.), zwang Kilian Krüger auf der Gegenseite mit seinem Distanzschuss Keeper Lepper zu einer Glanzparade (31.).

Kurz vor dem Halbzeitpfiff dann ein Hochkaräter für die Gäste. Tim Emmerich vertändelte die Kugel im Mittelfeld. „Maxi“ Weber eilte allein auf das ESV-Tor zu. Erneut konnte der starke Nils Katzmann mit einer Fußabwehr klären (38.). Bis zum Halbzeitpfiff waren die Hausherren mit dem 0:1 gut bedient.

Die Halbzeit-Predigt von ESV-Coach Tino Jäger trug direkt nach Wiederanpfiff Früchte. Kai Wollenhaupt hatte von rechts zielgenau auf den Kopf von Marcel Katzmann geflankt und der nickte zum 1:1 in die Maschen (48.). Das Jäger-Team schien jetzt aufgewacht. Wieder Katzmann hatte mit seinem Distanzschuss Pech (49.). Bei einem schnellen Konter der Gäste landete der Abschluss von Joshua Piel in den Armen von Keeper Nils Katzmann (51.). Drei Minuten später fast das 2:1 für den ESV. Fabian Budesheim hatte Marcel Katzmann in die Gasse geschickt, doch der chippte die Kugel über den Kasten (54.).

Ab der 58. Minute setzte sich die SG dann wieder in der ESV-Hälfte fest. Nach einem Steilpass köpfte Kilian Krapp die Kugel haarscharf am ESV-Kasten vorbei (76.). Kurz vor Ende zischte ein Bohle-Kopfball am Dreieck vorbei (85.), und kurze Zeit später tauchte Leonard Piranty allein vor Nils Katzmann auf, doch der klärte erneut per Fußabwehr (87.).

„Wir verpassen in der ersten Halbzeit das 2:0 und 3:0 zu machen. Im zweiten Abschnitt sind wir dann schwer ins Spiel gekommen. Das 1:1 geht am Ende in Ordnung“, lautete das Fazit von Aulatals Coach Martin Friedrich. (Burghard Hauptmann)

Hönebach: N.Katzmann - Bohle, Krüger, Ehmer,Emmerich, Störl (46. M-Katzmann),Wollenhaupt (79. Ebeling), Kleinschmidt, Budesheim, Kunze, Lindemann

Aulatal: Lepper - Kurz (57.Lindemann), Müller, Henninghausen, Hahl, Schuch, Honstein, Weber (75.Wernick), Piel (83. Piranty), Krapp

SR: Steinbrecher (TSV Mengsberg) - Z: 150

Tore: 0:1 Henninghausen (5.), 1:1 Marcel Katzmann (48.)