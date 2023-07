Keine ganz großen Überraschungen: SV 07 schlägt Wehretal in erster Pokalrunde

Von: Maurice Morth, Marvin Heinz

Gleich zwei Treffer erzielte Eschweges Neuzugang Valentin Best beim 3:1-Erfolg über Christoph Vogeler (Rückennummer 8) und die SG Wehretal. © Maurice Morth

Ganz große Überraschungen sind in der 1. Runde des Fußball-Kreispokals 23/24 am gestrigen Sonntag ausgeblieben.

Eschwege – Einzig die SV 07 Eschwege, die erst in die Kreisoberliga aufgestiegen ist, zeigte sich beim 3:1-Erfolg über den künftigen Liga-Konkurrenten SG Wehretal schon in guter Form während der noch laufenden Saisonvorbereitung. Und auch die SG Kammerbach/Berkatal aus der A-Liga besiegte den TSG Fürstenhagen, der nun in der B-Liga spielt, aber zuvor noch in der KOL auftrat.

SV 07 Eschwege - SG Wehretal 3:1 (1:1). Gegen die ersatzgeschwächten Wehretaler hatten die Gastgeber durch Valentin Best (6.) und Benit Kabankumu (12.) die ersten Torabschlussmöglichkeiten, es jubelte nach 17 Minuten allerdings die SGW. Einen eigentlich ungefährlichen Freistoß verlängerte Ben Berg unglücklich ins eigene Netz.

Wirklich beeindrucken ließ sich die SV 07 Eschwege aber nicht vom Gegentreffer. Nachdem Wehretals guter Keeper Till Winterhoff zunächst noch im Eins-gegen-Eins gegen Kabankumu retten konnte (32.), fiel der verdiente Ausgleich durch Neuzugang Valentin Best von der halblinken Seite (33.).

Auch nach der Pause taten die Gastgeber wesentlich mehr für das Spiel, während die SGW kaum Gefahr vor dem Tor entwickeln konnte. Der Nackenschlag folgte direkt nach der Pause: Kabankumu ließ mit einem tollen Solo gleich fünf seiner Gegenspieler stehen und traf zum 2:1 (46.). Als Valentin Best mit seinem zweiten Tor des Tages das 3:1 erzielte, war das Spiel endgültig entschieden. (68.).

Tore: 0:1 Eigentor B. Berg (17.), 1:1 Best (33.), 2:1 Kabankumu (46.), 3:1 Best (68.).

SG Pfaffenbachtal/Schemmergrund - TSG Eschenstruth 1:3 (1:1). Mit einem Kunstschuss aus 35 Metern brachte Linksverteidiger Florian Kramer die Hausherren in Front. Die Freude über den Führungstreffer in Minute zehn hielt aber nicht lange. Noel Mittermüller egalisierte die Führung drei Minuten später und köpfte eine Ecke von Johannes Schäfer in die Maschen.

Eschenstruths Spielführer Matthias Schäfer (23.) scheiterte am Pfosten, während Kramer bei einem erneuten Kunstschuss Pech hatte. Das Leder prallte von der Unterlatte auf die Linie. „Wir hatten keinen Zug mehr im Spiel. Eschenstruth hat es dann clever gemacht und verdient gewonnen“, sagte P/S-Coach Oliver Heeg.

Tore: 1:0 Kramer (10.), 1:1 Mittermüller (13.), 1:2/1:3 M. Schäfer (55./72.).

SC Eintracht Germerode - SC Niederhone 1:4 (0:2). Bereits in der ersten Hälfte stellte die Mannschaft von Trainer Michael Bartholmai die Weichen auf Sieg. Niederhones Ex-Trainer Thilo Bick und Marcel Wagner erzielten die ersten beiden Treffer für den Kreisoberligisten. „Wir hatten viel Ballbesitz und haben in der Offensive Lösungen gefunden.

Die Chancenauswertung war ausbaufähig“, sagte Bartholmai, der dem Gegner eine gute Leistung bescheinigte. Ornel Dumi erzielte in der 85 Minute den Ehrentreffer.

Tore: 0:1/0:3 Bick (17./54.), 0:2 Wagner (24.), 0:4 Buchholz (77.), 1:4 Dumi (85.).

SG Werratal - SG Sontra 0:2 (0:1). Dank Spielmacher Simon Ewald konnte die SG Sontra die Hürde SG Werratal nehmen. Der 28-jährige Ewald verwandelte in Minute 55 einen Foulelfmeter. In der zweiten Hälfte macht er in den Schlussminuten mit einem Solo den Sack zu.

„Wir haben den Kampf angenommen und dagegengehalten. Schlussendlich war es auch ein Sieg unserer guten Moral und des Kampfgeistes“, sagte Sontras Vorstandsboss Wilfried Schlund, der sich freute, dass Marvin Illner nach langer Verletzungspause sein Pflichtspielcomeback feierte.

Tore: 0:1/0:2 Ewald (39./FE, 90.).

VfR Wickenrode - SG HNU 0:1 n. V. (0:0, 0:0, 0:1). „Am Ende schlug das Pendel dann doch noch in unsere Richtung aus, aber es war ein hartes Stück Arbeit“, sagte Trainer Silvio Schlenz, der von einem aggressiven Gegner und einem schwierig zu bespielenden Platz berichtete: „Aus unseren Standards und Eckbällen haben wir viel zu wenig gemacht.“

Ein Weitschuss von Rechtsverteidiger Tobias Langheld in Minute 18 an den Querbalken war die beste Chance des Gruppenligaabsteigers in der regulären Spielzeit. Stürmer Marcel Berger (eigene Jugend) und Maurice Wittich (SV Reichensachsen) feierten ihr Pflichtspieldebüt für die Mannschaft aus dem Südringgau und dem Ulfetal.

Letzterer wurde in der 106. Minute nach einem langen Ball in die Spitze von hinten geschubst. Den fälligen Strafstoß verwandelte Mittelstürmer Lukas Wetterau sicher. Schlenz: „Nach der 1:4-Niederlage gegen die SG Cornberg/Rockensüß am Freitagabend in Waldkappel haben wir ein anders Gesicht gezeigt.“

Tor: 0:1 Wetterau (107./FE).

SG Kammerbach/Berkatal - TSG Fürstenhagen 4:2 (2:2). Zwei Doppelpacker bestimmten die erste Halbzeit, die neben den vier Treffern noch jeweils einen Aluminiumtreffer auf beiden Seiten zu bieten hatte. Zunächst brachte Jan Trapp den Underdog mit einem Doppelschlag in Führung (13. und 15. Minute). Doch TSG-Kapitän Domenic Appel stellte mit seinen beiden Treffern (22./40). noch vor der Pause wieder auf Unentschieden.

Danach verflachte die Partie zunächst, ehe die Gastgeber gegen Ende der zweiten Halbzeit noch einmal zulegen konnten. Dominik Lückert (69.) und Cedric Königsdorfer (80.) trafen zum Überraschungssieg.

Tore: 1:0, 2:0 J. Trapp (13./ 15.), 2:1, 2:2 Appel (22./40.), 3:2 Lückert (69.), 4:2 Königsdorfer (80.)

Der Kreispokal 23/24 1. Runde am Sonntag

SSV Witzenhausen - FC Großalm. 2:3

SC Germerode - SC Niederhone 1:4

SG Werratal - SG Sontra 0:2

SG P/S - TSG Eschenstruth 1:3

RW Fürstenhagen - SG Meißner 0:6

SG Kamm./Berk. - TSG Fürstenhagen 4:2

Ziegenhagen/Erm. - TSG BSA 0:6

VfR Wickenrode - SG HNU 0:1

SV 07 Eschwege - SG Wehretal 3:1

1. Runde am Mittwoch, 26. Juli

Hopfelde-Holl. - TSV Waldkappel (18.30) SG FSA - TSV Wichmannshausen (19.00)

Achtelfinale am Sonntag, 30. Juli

TSG BSA - SG Sontra

SG HNU - SCN

TSG Eschenstruth - SG Meißner

SG K/B - SG K/H/D

FC Großalmerode - SV 07 Eschwege

FSA/Wichmannsh. - VfL Wanfried

LFV - SV Adler (23. August)

Hopfelde/Waldkappel - SVR

