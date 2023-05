Erstes Regionalliga-Heimspiel: Footballer der Kassel Titans treffen auf Frankfurt Pirates

Von: Pascal Spindler

Die eine Hand auf dem Boden, die andere um das Spielgerät: Receiver Silas Meyer von den Kassel Titans will mit seinem Klub auch in der Regionalliga für Furore sorgen. © Dieter Schachtschneider

Die Footballer der Kassel Titans spielen nach dem Aufstieg nun in der Regionalliga. Am Samstag steht ihr erstes Heimspiel auf der Hessenkampfbahn an.

Kassel – Das Ei fliegt wieder –und das mittlerweile in der Regionalliga. Nach dem Gewinn der Oberliga-Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg in der vergangenen Spielzeit, sind die Footballer der Kassel Titans zurück auf dem Rasen, absolvieren am Samstag ihr erstes Heimspiel der neuen Saison. Gegner sind die Frankfurt Pirates. Kickoff ist um 15 Uhr auf der Hessenkampfbahn.

Die Vorbereitung

Bereits wenige Wochen nach dem letzten Meisterschaftsspiel der vergangenen Saison luden die Titans zu einer ersten Vorbereitungsveranstaltung, stellten den Fahrplan für die kommende Spielzeit vor. Während des Wintertrainings stießen schließlich wöchentlich immer mehr Football-Interessierte zum Team. 15 neue Spieler konnten die Titans so für sich gewinnen.

In der Vorbereitung auf die neue Saison testete der Klub dann ganz bewusst gegen Mannschaften aus höheren Ligen, darunter Frankfurt Universe und die Gießen Golden Dragons, und schlug sich dabei achtbar.

Der Auftakt

Ein Regionalliga-Spiel haben die Titans bereits bestritten. Am vergangenen Wochenende gewann der Aufsteiger bei den Rüsselsheim Crusaders 34:24. Ein optimaler Start für den Liga-Neuling. Zwar gingen die Gastgeber aus der Opel-Stadt zunächst in Führung, gegen den schnellen Football der Kasseler konnten die Crusaders über weite Strecken des Spiels aber nicht allzu viel ausrichten. Bei einer 34:10-Führung ließen es die Titans etwas lockerer angehen, verspielten noch ein paar Punkte, doch die Aufholjagd der Rüsselsheimer kam zu spät. Die ersten wichtigen Zähler für die Nordhessen waren somit perfekt.

Der Ausblick

Bereits an diesem Wochenende sind die Titans erneut gefordert, Gegner für den ersten Regionalliga-Auftritt auf der heimischen Hessenkampfbahn ist Vorjahresabsteiger Frankfurt Pirates, welcher sein Auftaktspiel gegen die Kaiserslautern Pikes 6:23 verloren hatte und nun bereits gefordert ist, um einen Fehlstart in die neue Saison abzuwenden.

Titans Headcoach Andreas Maisinger erwartet ein körperbetontes Spiel, welches seiner Mannschaft vor allem in der ersten Hälfte alles abverlangen wird. „Frankfurt ist ein Team, das sich schnell rehabilitieren kann. Nur weil sie das letzte Jahr keine gute Saison hatten, heißt das nicht, dass sie durchgereicht werden. Im Frankfurter Raum gibt es viel Potenzial an erfahrenen Spielern und Coaches. Wenn dieses einmal abgerufen wird, dann kann das auch mal ganz schnell eng werden“, sagt Maisinger und ergänzt: „Wir Trainer versuchen, die Spieler so gut es geht auf den kommenden Gegner vorzubereiten. Wenn die Jungs spielen, wie sie trainieren, dann bin ich mir sicher, dass man auch das zweite Spiel gewinnen kann.“

Neben den Rüsselsheim Crusaders und den Frankfurt Pirates treffen die Titans in der regulären Saison der Regionalliga auch noch auf die Wiesbaden Phantoms, die Darmstadt Diamonds, die Montabaur Fighting Farmers, die Mainz Golden Eagles und die Kaiserslautern Pikes.

Die Heimspielstätte

Die Hessenkampfbahn zwischen Drahtbrücke und Orangerie – dort werden die Titans ihre Heimspiele austragen. Die Kasseler spielten in den vergangenen Jahren immer mal wieder auf der Hessenkampfbahn. Nicht selten hinterließ die Kulisse auch beim Gegner bleibenden Eindruck.

Der Eintritt zu einem Spiel kostet fünf Euro. Auch für Musik, Speisen und Getränke ist gesorgt.