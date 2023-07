9,1 Kilometer über den Berg: 15. Auflage des Gobertlaufs am 22. Juli

Von: Harald Triller, Maurice Morth

Startbild aus 2019: Am Dorfgemeinschaftshaus in Hitzelrode beginnt traditionell der schwierige Aufstieg auf die Gobert. ARCHI © Harald Triller

Am 22. Juli steht wieder ein Laufsport-Highlight auf dem Programm: der 15. Gobertlauf steigt.

Hitzelrode/Neuerode – Die Tradition wird fortgesetzt, nach den pandemiebedingten Ausfällen in 2020 und 2021 sowie der 14. Auflage anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Sportvereins Hessische Schweiz in 2022, kommt es am 22. Juli zur 15. Auflage des Gobertlaufes, der mit der Unterstützung vom Ski-Club Meißner ausgetragen wird.

„Wir hoffen, dass wieder viele Läuferinnen und Läufer aus der Region, wie auch aus den benachbarten Kreisen von Thüringen und Nordhessen, den Weg zu uns fínden, um die anspruchsvolle Strecke über 9,1 Kilometer über unseren Hausberg, die Gobert, von Hitzelrode nach Neuerode zu absolvieren“, so der Wunsch des ersten Vorsitzenden, Florian Deichmeier.

Das übliche Ritual sieht vor, dass der Bürgermeister der Gemeinde Meinhard um 10 Uhr den Startschuss am Dorfgemeinschaftshaus in Hitzelrode abfeuert und ein Mitorganisator vom Ski-Club Meißner die Zeitmessuhr in Gang setzt. Natürlich schickt Gerhold Brill die Teilnehmer nicht ohne seine besten Wünsche auf die Strecke, die von anerkannten Spezialisten „als sehr anspruchsvoll bezeichnet wird.“

Von Hitzelrode permanent bergauf

Von Hitzelrode aus geht es zunächst permanent hinauf zum Wolfstisch, der neben Pferdeloch und Salzfrau zu den drei wunderschönen, oberhalb von Hitzelrode gelegenen Aussichtspunkten zählt. Auf die Starter wartet dabei der Aufstieg von 323 Metern in Hitzelrode bis hinauf auf 511 Meter, ehe dann der sanfte Abstieg nach Neuerode bewältigt werden muss, der aber deutlich weniger Energie verlangt.

In Neuerode angekommen, werden die Sportler von Moderator Uwe Küllmer empfangen, der sie informativ und wortreich auf dem Weg zum Ziel am Dorfgemeinschaftshaus Neuerode begleitet. Und auch für die Sicherheit beim Überqueren des Steinweges ist dank Bernhard Mensing und seinen Feuerwehrleuten gesorgt.

Wie gewohnt darf sich der SV Hessische Schweiz bei dem Wettbewerb, der auch im Laufkalender vom Hessischen Leichathletik-Verband verankert ist, der kompetenten Unterstützung von Verantwortlichen des Ski-Clubs Meißner, die mit ihrem Equipment speziell für die Zeitmessung und für die sofort gedruckten Urkunden zuständig sind, sicher sein.

Florian Deichmeier: „Ohne diese Profis könnten wir den Gobertlauf nicht schultern.“

Anmeldungen am Starttag bis 9.30 Uhr möglich

Neben den Einzelwettbewerben wird auch wieder eine Teamwertung für jeweils drei weibliche oder männliche Starter angeboten, für die der ehemalige Meinharder Bürgermeister Hans Giller einen Wanderpokal gestiftet hat. In die Wertung kommen allerdings nur Teilnehmer, die nicht in der Leichtathletik aktiv sind.

Anmeldungen sind am Starttag bis 9.30 Uhr möglich, das Startgeld beträgt sechs Euro (U 20 zahlt nur vier Euro). Für den Transport von Kleidungsstücken nach Neuerode wird gesorgt, genau wie die zeitnahe Fahrt zurück zum Start. Im Ziel warten bei der Siegerehrung, die für 12 Uhr geplant ist, auf alle Teilnehmer Urkunden und auf die Sieger in der Kategorie Frauen- und Männer Pokale. Auch in diesem Jahr gibt es wieder die Option sich Online unter https://my.raceresult.com/239916/info anzumelden.

„Wie auch in den Jahren zuvor findet im Anschluss an den Lauf wieder ein Fußballturnier für Freizeitmannschaften statt.

Gespielt wird mit vier Feldspielern und einem Torwart auf Kleinfeld. Die Wechsel erfolgen nach eigenem Ermessen, sodass auch Mannschaften mit vielen Spielern dabei sein können“, macht Florian Deichmeier deutlich, dass um 13 Uhr angepfiffen wird und die Anmeldung bis 12 Uhr möglich ist. Auf die Sieger wartet Fassbier der Eschweger Klosterbrauerei.

Anmeldungen für beide Wettbewerbe am 22. Juli sind auch möglich unter den Telefonnummern 0 56 51/3 3368 48 oder 0176/61 55 02 50 sowie 0152/4 01 21 75. E-Mail: svhessischeschweiz@gmail.com

