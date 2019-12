„Klassenstreber“ schlägt im Kasseler Auebad zu

Hochbetrieb im Auebad: Die TSG Niederzwehren hatte zum Adventsschwimmen geladen. Und mehr als 280 Teilnehmer aus Hessen, Sachsen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen waren dabei. Wir natürlich auch.

Ralf Struif huscht durch das Auebad. Gestresst wirkt der Abteilungsleiter der TSG trotz des Trubels nicht. Bei mehr als 1200 Starts, die er mitorganisiert hat, ist das keine Selbstverständlichkeit. Bis kurz vor Mitternacht war Struif am Vorabend mit einigen fleißigen Helfern mit dem Aufbau beschäftigt.

Am Beckenrand müssen Wendebretter angebracht, die Bahnen durch Wettkampfleinen gekennzeichnet werden. Struif ist dankbar für jede helfende Hand. „Ohne Ehrenamtliche läuft nichts“, sagt er. Rund um das Sportbecken herrscht familiäre Atmosphäre. Man kennt sich. Hier wird getuschelt, da wird gelacht. Auf Campingstühlen haben es sich die Schwimmer gemütlich gemacht. Sie warten auf ihren Einsatz, stärken sich mit Obst und Gemüse, unterhalten sich.

Aaron Schäffer ist auch bald an der Reihe. Struif nennt ihn liebevoll den „Klassenstreber“. Denn der zwölf Jahre alte Schäffer ist ein kleines Naturtalent. „Ich mag es, mich total zu verausgaben“, sagt der zweifache Vizehessenmeister, der für die SG Hessen Kassel an den Start geht und sich beim Adventsschwimmfest in der Disziplin 200-Meter Freistil den ersten Platz in seiner Altersklasse sichert. Sein großes Ziel sind die Deutschen Meisterschaften in Berlin. Den nötigen Ehrgeiz für dieses Vorhaben scheint er zu haben. „Aaron ist jeden Abend im Wasser“, verrät Papa Frank.

Wie wichtig die Rolle der Eltern in dieser Sportart ist, wird auch bei der Familie Werkmeister deutlich – eine waschechte Schwimmerfamile. Das vierköpfige Gespann engagiert sich sehr für die SG Hessen Kassel und hilft, wo es nur kann. Ob es nun darum geht, einen Kuchen zu backen oder Abteilungsleiter Struif bei anderen organisatorischen Dingen zu unterstützen, ist nebensächlich. „Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit“, sagt Jörg Werkmeister, dessen Töchter Jana und Celina begeisterte Schwimmerinnen sind.

Häufig ähneln sich die Geschichten, wenn die Frage aufkommt, wie der Kontakt zum Schwimmen hergestellt wurde. „Das war eine Wassergewöhnung, die Kinder waren noch klein. Und die erste Medaille hat dann angespornt“, erklärt Jörg Werkmeister. Viele Eltern unterstützen die Kinder und Jugendlichen zusätzlich mit einer ehrenamtlichen Ausbildung zum Trainerassistenten. Das hilft dann nicht nur den Nachwuchssportlern, sondern auch den Vereinen, die meist auf derlei Hilfen angewiesen sind.

Eine solche Ausbildung hat auch Alexander Falkenstern hinter sich. „Ich wollte damit zum einen meinen Sohn unterstützen und zum anderen den Verein. Zwei Fliegen mit einer Klappe“, erklärt er, dessen Sohn Maximilian in der Disziplin 100-Meter Schmetterlingsschwimmen in seiner Altersklasse den dritten Platz belegt. Und auch bei diesem Beispiel wiederholt sich die Geschichte. „Eigentlich sollte er nur schwimmen lernen“, erzählt Papa Alexander. Mit den ersten Erfolgserlebnissen kam die Motivation, diese Sportart leistungsorientiert zu betreiben.