„Die Kleinen sind sehr elastisch“: Expertin Marion Meilinger-Frisch erklärt Yoga mit Kindern

Kassel. Sie versuchen sich im Krieger, spielen auf der Matte oder liegen einfach auf Mamas oder Papas Bauch. Immer mehr Eltern bringen ihre Kleinen zum HNA-Yogasommer mit – und vermitteln ihnen so schon früh Freude an Bewegung, wie Yogalehrerin Marion Meilinger-Frisch vom KSV Baunatal im Interview erklärt.

Frau Meilinger-Frisch, ist Yoga für Kinder überhaupt sinnvoll?

Marion Meilinger-Frisch: Ja, das ist es auf jeden Fall. Kinder sind sehr offen für Bewegung und gehen da sehr motiviert ran, besonders weil die Übungen Tiernamen haben. Dann machen Kinder ganz begeistert die Kobra, den Pfau und die Schlange nach. Kinder haben außerdem eine natürliche Flexibilität, die leider im Erwachsenenalter nachlässt oder ganz vergeht, wenn man nicht dran bleibt. Wenn Kinder schon früh mit Yoga anfangen, behalten sie vielleicht langfristig den Spaß daran.

Wie wirkt sich Yoga auf Kinder aus?

Meilinger-Frisch:Die Freude an der Bewegung erhält natürlich die Beweglichkeit, außerdem werden Gleichgewichtssinn und Atmung geschult und trainiert. Dadurch wird die Konzentration verbessert, was sich wiederum auf die schulischen Leistungen auswirkt. Als Lehrbeauftragte an der Uni Kassel sehe ich oft junge Menschen, die mit gerade einmal Anfang 20 schon Rückenprobleme haben. Deshalb finde ich es so wichtig, Kinder bereits in der Grundschule oder Kindergarten an Yoga heranzuführen.

Für welches Alter der Kinder ist Yoga geeignet?

Meilinger-Frisch:Im Kindergartenalter kann man anfangen, die Kleinen an Yoga auf eine spielerische Weise heranzuführen. Mit Schulkindern kann man sich an fortgeschrittenere Übungen wagen.

Gibt es Kinder, für die Yoga nicht geeignet ist?

Meilinger-Frisch: Jedes Kind kann Yoga machen. Verhaltensauffällige Kinder beispielsweise können aus Yoga mehr Selbstbewusstsein ziehen. Das kann sich positiv auf ihre Entwicklung auswirken. Auch behinderte Kinder können Yoga machen, was gleichermaßen für Erwachsene gilt.

Wie ist es mit der Verletzungsgefahr? Ist die bei Kindern größer als bei Erwachsenen?

Meilinger-Frisch: Kinder sind sehr elastisch. So lange sie sich nicht überfordern, kann da kaum etwas passieren.

Wie können Mütter mit ihren Babys oder Kleinkindern Yoga machen?

Meilinger-Frisch:Mütter können das Baby mit speziellen Tragetücher, in denen es bequem und sicher liegt, um sich binden. Das Kind wird dann bei Körperkontakt zur Mutter, oder wenn es ein wenig geschaukelt wird, zufrieden sein. Und die Mutter hat so die Möglichkeit, verschiedene Übungen zu machen. Natürlich ist nicht jede Übung möglich, aber es fördert die Kreativität, wenn man das Kind bei sich hat.