Klosterhalfen läuft mit Fabelrekord in neue Dimension

Konstanze Klosterhalfen hat in 14:26,76 Minuten die 20 Jahre alte deutsche Bestmarke von Irina Mikitenko über 5000 Meter pulversiert und mit einem Fabelrekord über 5000 Meter für Schlagzeilen gesorgt.

Bisher gab es in Deutschland nur einen weißen Kenianer. Diesen Titel führte 5000-Meterlauf-Olympiasieger Dieter Baumann über Jahre. Aber der Tübinger könnte bald Gesellschaft bekommen. Aus Leverkusen. Die für den TSV Bayer startende Langstrecklerin Konstanze Klosterhalfen hat mit ihrer Leistung Akzente gesetzt, die wohl auch einige ostafrikanische Läuferinnen aufhorchen lassen werden.

Mit 14:26,76 Minuten pulverisierte die 22-Jährige die 20 Jahre alte deutsche Bestmarke von Irina Mikitenko. Die lag bisher bei 14:42,03 Minuten. Erst Anfang Juli hatte Klosterhalfen einen deutschen Rekord über 3000 Meter in 8:20,07 Minuten aufgestellt.

Bereits nach einer Runde im Berliner Olympiastadion hatte Klosterhalfen 40 Meter Vorsprung vor der späteren Zweitplatzierten Alina Reh (Ulm), die nach 15:19,42 Minuten ins Ziel kam und damit immer noch die WM-Norm von 15:22 Minuten unterbot. Dritte wurde Miriam Dattke (LG Regensburg) in 15:41,81 Minuten.

Klosterhalfen, die im April Deutschland verlassen und sich an der amerikanischen Westküste dem Nike Oregon Project angeschlossen hat, hat damit auf alle Fälle eine Tür in neue Leistungsdimensionen aufgestoßen. Zu verdanken sein dürfte das dem Chef der US-Trainingsgruppe, dem US-Amerikaner Alberto Salazar. Dem dreimaligen Gewinner des New Yorker Marathons gelang in den 90er-Jahren der nahtlose Übergang ins Trainer-Geschäft. In Berlin wurde allerdings in diesen Tagen erneut bestätigt, dass die US-Anti-Dopingagentur Usada gegen den Trainer-Guru Salazar ermittelt. So soll Salazar unter anderem hoch dosierte Fettverbrenner verabreichen.

Während in der deutschen Öffentlichkeit der Wechsel der Leverkusenerin kritisch beäugt wird, hält sich Idriss Gonschinska, Generaldirektor des Deutschen Leichtathletik-Verbandes zurück: „Wir leben in einer globalisierten Welt. Wir müssen nicht alle unsere Athleten hier in Deutschland haben.“

Konstanze Klosterhalfen jedenfalls war am Samstag während ihres Jubels bei der Siegerehrung über dem Marathontor im Olympiastadion vor allem Freude anzumerken. Mit ihrer Leistung hat sie bei über 26 000 begeisterten Fans WM-Hoffnungen geweckt. In Doha hat sie nun in zwei Monaten die Möglichkeit, zu einer weißen Kenianerin zu werden.