„Konkurrenz läuft uns davon“

Pamela Dutkiewicz-Emmerich als Botschafterin bei Leichtathletik-DM in Kassel

+ © imago images/revierfoto Baunatal, Bochum und jetzt Botschafterin: Die ehemalige Hürdensprinterin Pamela Dutkiewicz-Emmerich wird anlässlich der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaft ins Auestadion zurückkehren. © imago images/revierfoto

WM-Bronze, EM-Silber, Deutsche Meisterin und Olympiateilnehmerin: Pamela Dutkiewicz-Emmerich hat über 100 Meter Hürden eine eindrucksvolle Karriere hingelegt. Heute lebt die 31-jährige Baunatalerin mit ihrem Mann und dem fünf Monate alten Sohn in Bochum, sie kehrt aber anlässlich der Deutschen Leichtathletik-Meisterschaft nun ins Kasseler Auestadion zurück – als Botschafterin.

Wir haben mit ihr gesprochen über...

... den Zustand des deutschen Sprints: „Bei den Männern gibt es nicht ganz die Ausreißer, aber wir haben eine wahnsinnig hohe Dichte an Athleten. Bei den Frauen ist Gina Lückenkemper mit Abstand die Favoritin für die DM. Sie hat vor allem an ihrem Start gearbeitet und ist dadurch viel konstanter geworden. Da werden wir eine Raketenzeit in Kassel sehen und ich glaube nicht, dass ihr da irgendwer gefährlich werden kann. Dahinter wird sich mit Rebekka Haase, Lisa Meyer und Alexandra Burghardt ein Trio nah einreihen.“

... die Hürden-Aussichten im deutschen Team: „2016 war die DM letztmals in Kassel, und da ging es um die Tickets für Rio. Im Vorfeld gab es schon vier Frauen, die die Norm unter 13 Sekunden erfüllt hatten. Nur drei fuhren mit, es war also ein unglaublich spannendes Rennen. Jetzt haben alle von damals aufgehört, sodass sich aktuell viel Neues formt. Das ist ein Prozess, der noch ein bisschen dauern wird, um wieder diese Qualität zu bekommen. Aktuell ist diese Dichte, die wir 2016 hatten, nicht da.“

... das deutsche Aushängeschild Speerwurf: „Julian Weber stand jahrelang im Schatten seiner Konkurrenten und hat nun im vergangenen Jahr EM-Gold geholt. Ich glaube, dass er den Rückenwind mitnimmt, er ist in einer exzellenten Form. Erstaunlich ist auch, dass er derzeit satte zehn Meter vor der Konkurrenz liegt. Trotzdem wird es spannend, denn auch Thomas Röhler und Johannes Vetter wissen, wie Wettkampf funktioniert.“

... über die deutsche Spitze im internationalen Vergleich: „Man muss ehrlich sagen, dass sich unsere Nachbarländer extrem weiterentwickelt haben. Polen, das sehr viel Geld in die Leichtathletik steckt, hat zum Beispiel eine wahnsinnig starke Nationalmannschaft. Genauso sieht es in der Schweiz und in den Niederlanden aus. Bei uns in Deutschland bemüht man sich um Reformen und neue Ideen, aber Fakt ist, dass uns mit den USA und Jamaika nicht nur die üblichen Verdächtigen davonläuft.“

... über mögliche Überraschungen bei der DM in Kassel: „Das ist schwierig zu sagen. Wir haben so unfassbar viele Disziplinen, aber ich glaube, dass der Sprintsieger bei den Männern eine Überraschung werden wird. Über 100 Meter geht es um Hundertstel und Tausendstel, hier kann so ziemlich alles passieren, weil die Leistungen so eng beieinander sind.“

... über die nordhessische Leichtathletik-Szene: „Hier ist vor allem Holly Okuku ein Phänomen. Sie ist noch so jung und liefert schon derart überragende Leistungen ab. Weil sie – so wie ich denke – locker und kaltschnäuzig ist und sich keine Gedanken macht, hat sie beste Voraussetzungen, um sich immer weiterzuentwickeln und die alten Hasen zu ärgern.“

... über ihr Wochenende als Botschafterin beim Großereignis in Kassel: „Da freue ich mich sehr drauf, weil ich nach meinem Umzug nach Bochum ja nicht mehr so oft in Nordhessen bin und als Ehemalige und Mama in völlig neuer Rolle vorbeischaue. 2016 war ich letztmals im Auestadion, als ich mir mein Olympia-Ticket abgeholt habe. Und dieses Rennen war mit ganz viel Emotionen aufgeladen. Weil ich dramatisch an der ersten Hürde gestürzt war, bin ich nicht ins Ziel gekommen. Glücklicherweise durfte ich dann aber aufgrund meiner starken Vorleistung trotzdem mit nach Rio. Zudem habe ich im Auestadion meine ersten Kreismeisterschaften absolviert und mir beim Askina-Meeting mit großen Augen und klopfendem Herzen die ersten Autogramme von den Leichtathletik-Stars geholt.“

... über Kassel als Perspektive für einen dauerhaften DM-Standort: „Ich bin immer dafür, dass die DM keinen fixen Standort bekommt. Leichtathletik sollte einer breiten Masse zugänglich sein. Nicht jede Familie kann sich etwa ein Wochenende in Berlin leisten, auch wenn ich das Olympiastadion natürlich liebe. Dieser Ausrichter muss trotzdem bleiben, genauso wie der in Kassel. Denn auch das Auestadion eignet sich sehr gut für die DM und sollte einer der turnusmäßig rotierenden Standorte bleiben.“

... über ihre Arbeit nach der sportlichen Karriere: „Ich wollte nach dem Karriere-Ende 2021 herausfinden, welche Beschäftigung mich erfüllt. Ich bin nach wie vor selbstständig, war und bin Trainerin am Olympiastützpunkt, habe mit Hobbysportlern gearbeitet. Mit meiner Ausbildung im systemischen Coaching und Change Management habe ich dann Vorträge gehalten. Ich habe aber auch als Angestellte gearbeitet, um auch diese Seite einmal kennenzulernen. Am höchsten hat mein Herz aber bei meiner Selbstständigkeit geschlagen.“

... über die neue Zeit in der Kleinfamilie: „Ich habe immer gedacht, dass die Leute übertreiben, wenn sie sagen, dass mit einem Kind alles anders wird. Da kam von mir meist ein müdes Lächeln, und ich habe mir arrogant gedacht: Wenn die Mütter Beruf und Familie nicht kombinieren können, dann wissen sie nur nicht, wie es geht. Aber ich habe dann ganz schnell festgestellt, dass dieses neue Familienmitglied die maximale Liebe, Aufmerksamkeit und Hingabe braucht. Mittlerweile ist der Kleine fünf Monate alt, und ich genieße es, weil sich nun alles einpendelt.“