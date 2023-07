Fußballkreis Werra-Meißner: Zwei Mannschaften weniger in 23/24

Von: Maurice Morth

Neuer Pokalspielleiter: Sven Hagedorn übernimmt das Amt von Harry Niebeling. Er schilderte den Vereinsvertretern am vergangenen Freitagabend im Bürgerhaus in Reichensachsen seine Pläne für die neue Spielzeit 2023/2024. © Maurice Morth

Jüngst fand im Bürgerhaus in Reichensachsen die Besprechung der Saison 23/24 im Fußballkreis Werra-Meißner statt. Wir blicken auf die wichtigsten Themen.

Reichensachsen – Im Bürgerhaus in Reichensachsen fand am vergangenen Freitagabend die Vereinsvertretersitzung für die Fußballsaison 23/24 im Werra-Meißner-Kreis statt. Wir blicken auf die wichtigsten Themen und Entscheidungen:

Zwei Teams weniger

Zwei Mannschaften weniger wird es in 23/24 im Werra-Meißner-Kreis geben. Nicht mehr länger dabei sind aufgrund fehlender Spieler der Lichtenauer FV III, der SC Blau-Weiß Roßbach und der TSG Fürstenhagen II. Mit einer Spielgemeinschaft tritt künftig die SG Pfaffenbachtal/Schemmergrund/Wichmannshausen II in der Kreisliga C an – es ist die erste Spielgemeinschaft zweiter Mannschaften im Werra-Meißner-Kreis.

Aus der Kreisliga C1 verabschiedet sich auch der VfB Rommerode II. Wie Markus Grocke vom VfB am Freitagabend mitteilte, fehlt schlicht das Personal. Der Spielplan der Kreisliga C1 bleibt davon aber unberührt, der Spielpartner von Rommerode II hat jeweils spielfrei.

Durchaus erfreuliche Nachrichten gab es aber auch: So können die SV 07 Eschwege und der SC Eintracht Germerode Reservetams ins Rennen schicken und auch eine Vereinsneugründung gab es zu vermelden. Unter dem Namen „FC Hessen Witzenhausen“ tritt künftig eine neue Mannschaft auf die Bühne. Laut dem Vorsitzenden Tom Hesse besteht die Mannschaft vor allem aus Spielern, die seit Jahren keinen Fußball mehr gespielt haben, nun aber wieder gegen den Ball treten möchten.

Auf- und Abstieg

Mit dem Rückzug des TSG Fürstenhagen aus der Kreisoberliga in die Kreisliga B ist ein Platz in der Liga vakant, kann aber wegen der Regularien des Hessischen Fußball-Verbandes für 23/24 nicht mehr nachbesetzt werden. Um ab der Spielzeit 24/25 wieder die Sollstärken erreichen zu können, ergeben sich die folgenden Änderungen, was den Auf- und Abstieg betrifft:

In der Kreisoberliga spielen 14 Teams, der Erste steigt in die Gruppenliga auf, der Zweite nimmt an einer 5er-Aufstiegsrunde teil. Der Tabellenletzte ist Pflichtabsteiger, der Vorletzte relegiert mit der Kreisliga A.

Von der Kreisliga A steigen der Erste und der Zweite direkt auf, der Dritte relegiert mit der Kreisoberliga. Der Tabellenletzte steigt in die Kreisliga B ab, der Vorletzte spielt eine Relegation mit der Kreisliga B.

Der Erste und Zweite steigen von der Kreisliga B in die Kreisliga A auf. Der Dritte relegiert mit der Kreisliga A. Der Letzte und Vorletzte steigen in die Kreisliga C ab, der Drittletzte relegiert mit der Kreisliga C.

In den beiden C-Liga-Gruppen steigen die Ersten direkt auf, die zweiten Mannschaften spielen eine Relegation.

Infos zum Spielbetrieb

Um den Spieltag zu entzerren, fanden die Spiele der Reserveteams zuletzt einheitlich um 12.30 Uhr statt. Diese Regelung, ein Überbleibsel der Corona-Pandemie, wurde nun auf die Anstoßzeit 13 Uhr geändert. Die Eintrittspreise bleiben für die neue Spielzeit identisch (KOL 3,50 Euro, KLA 3 Euro, KLB und KLC 2,50 Euro). Frauen zahlen weiterhin keinen Eintritt im Werra-Meißner-Kreis.

Die „Open-Flair-Regelung“ bleibt bestehen. Der Fußball-Spieltag vom 9. bis zum 13. August wird auf Kreisebene angesetzt, beim Verlegungswunsch einer Mannschaft muss der Gegner allerdings zustimmen.

Es ist für 23/24 keine Neunermannschaft im Werra-Meißner-Kreis gemeldet. Künftig wird in der Kreisliga C im „Modell Bernhardt“ verfahren. Das Spielfeld wird nicht mehr länger verkürzt, die Spielzeit beträgt zweimal 35 Minuten. Viermal in der Saison können Vereine bei Spielermangel rechtzeitig vorher beim Klassenleiter beantragen, an diesem Spieltag nur ein Spiel Neun gegen neun austragen zu wollen.

Die Zehn-Minuten-Zeitstrafe bleibt auf der Kreisebene weiter bestehen – obwohl sich der Fußballkreis und seine Vereine klar dagegen ausgesprochen haben. Neu: Sie findet Anwendung auf Kreisebene, im Kreispokal, bei Freundschaftsspielen und nun auch bei den Frauen und Alten Herren. Die Zehn-Minuten-Zeitstrafe ist nun auch als Einstiegsstrafe möglich. Nach ihr bleibt aber dem Schiedsrichter weiter nur noch die Rote Karte.

Kreispokal neu gedacht

Nach drei Jahren gibt es einen neuen Pokalspielleiter, Sven Hagedorn übernimmt das Zepter von Harry Niebeling. Um die Saison 23/24 mit 29 gemeldeten Mannschaften noch attraktiver zu machen, wurden die Termine geändert: So soll das Finale nun bereits am Mittwoch, 1. Mai stattfinden, die erste Runde steigt am kommenden Sonntag. Mit 15 zu elf Stimmen wurde auch beschlossen, künftig jedes Jahr einen Pokal der 2. Mannschaften auszurichten.

