Yoga-Standorte ziehen positive Zwischenbilanz: Hitze kann Yogis nicht aufhalten

In Aktion: Yogalehrer Timo Wilmesmeier bei einer seiner gut besuchten Stunden in Kassel.

Fast sechs Wochen liegt der Start des HNA-Yogasommers in Kassel zurück. Seitdem wurde unter der hessischen Hitze viel geschwitzt und entspannt. Zeit für eine Zwischenbilanz.

Kassel

Fast 550 Yogis bei der Auftaktveranstaltung, zu Beginn der Sommerferien mehr als 400 im Park Schönfeld und 100 Teilnehmer bei den wöchentlichen Stunden in der Aue. Die Kasseler lieben ihren HNA-Yogasommer, und davon ist auch Lehrer und neuestes Mitglied, Timo Wilmesmeier, überwältigt. „Die Orte in der Natur sind klasse gewählt, und die Atmosphäre ist für mich total heimelig.“

Von den Standorten ist auch das buntgemischte Publikum überzeugt und rückt gern auch mal mit den Yogamatten enger zusammen, wenn der Andrang auf den idyllischen Wiesen zu groß ist. „Das hat auch schon einige Fußgänger angelockt, die direkt mitgemacht haben“, erinnert sich Wilmesmeier.

Baunatal

Von der Hitze ließen sich zwei Mal pro Woche etwa 100 Teilnehmer nicht davon abhalten, zum Baunataler Yogasommer zu kommen. „Wir haben dann versucht uns direkt in den Schatten zu verkriechen“, erklärt Lehrerin Tina Koumantsioti.

In Erinnerung bleiben ihr die vielen Kinder, die zwischen den Yogis herum gesprungen sind. „Das lockert die Stimmung total auf, sodass auch mal herzhaft gelacht wird und nicht nur stur die Übungen durchgezogen werden.“ Auch freut sie sich über die vielen bekannten Gesichter, die jedes Jahr aufs Neue zum Yogasommer kommen. „Daran sehe ich, dass der Sport nicht nur eine Modeerscheinung ist, sondern für viele zur Routine wird.“

Frielendorf

Immer den Silbersee im Blick und ein frischer Luftzug vom Wasser: Das zog die Yogis rund um Frielendorf fast magisch an. Organisatorin Anna-Katharina Nöll ist überrascht, wie viele schon jeden Dienstag und Donnerstag den Weg zur Yoga-Stunde gefunden haben. „Im Laufe der letzten Wochen hat sich die Anzahl der Teilnehmer auf 80 bis 90 eingependelt.“

Die kommen aber nicht nur aus Frielendorf selbst, sondern nehmen teilweise mehr als 25 Kilometer Weg auf sich für den Yogasommer, erfährt Nöll in den Gesprächen mit den Yogis. „Wir haben welche aus Christerode, Jesberg oder Remsfeld mit dabei.“ Männer sucht Nöll aber meist vergeblich. „Da sind die Frauen einfach in der Überzahl, vor allem für die Jüngeren ist das Yoga ein Anreiz.“

Wolfhagen

Die Männer holten in den vergangenen Wochen bei den Yogastunden an der Bruchwiese ganz schön auf, weiß Lehrerin Martina Metzger. „Die trauen sich endlich mal zum Yoga“, freut sie sich. So zählt die 49-Jährige auch bei den hohen Temperaturen 90 Yogis: Neben Wiederholungstätern sind auch jedes Mal neue Gesichter dabei.

Zu ihren Stunden gehört für die Lehrerin vor allem eine lockere Stimmung in der Gruppe. „Wir machen zwar Yoga, aber es muss auch mal gelacht werden“, sagt Metzger, die immer ein Späßchen parat hat. Bei den Stunden im Regen nennt sie dann die Hund-Stellung nur noch begossener Pudel.

Witzenhausen

Ob Alt oder Jung, bei Lehrerin Gaby Parrisius traute sich in den vergangenen Wochen wirklich jeder zum Yoga.

Der Hitze konnte sie mit den etwa 150 Teilnehmern leicht entgehen. Wenn es zu warm war, wechselte sie von der schattenlose Fläche an der Werra einfach in den Unipark mit vielen Bäumen. Dort erinnert sich Parrisius gern an einen speziellen Moment. „Als wir unsere Anfangsmeditation „inneres Lächeln“ beendet hatten, ging am bewölkten Himmel plötzlich die Sonne auf.“