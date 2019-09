Kreisstarter sammeln Medaillen bei den Deutschen Meisterschaften

Langte am Schlusstag der Titelkämpfe zu: Patrick Seyfarth, der in der Luftgewehr-Bundesliga für Mengshausen schießt.

Natascha Hiltrop war die Überfliegerin in den paralympischen Disziplinen der Deutschen Meisterschaft der Sportschützen in München.

München –Die Sportlerin des SV Lengers legte nach dem Auftakttriumph in der Zehn-Meter-Disziplin Luftgewehr der Frauen noch dreimal nach. Die zweite Station war der 50-Meter-Wettbewerb Sportgewehr-Dreistellung (dreimal 20 Schuss) der Frauen. Diese Konkurrenz gewann die Nationalschützin beim Doppelsieg der Kreisstarterinnen mit 576 Ringen. Manuela Schmermund von der SG Mengshausen sicherte sich die Silbermedaille mit 566 Ringen. Im nationalen Wettbewerb KK-Gewehr 100 Meter der Klasse SH1 wurde Schmermund mit 294 Ringen Zweite.

Natascha Hiltrop holte sich ihre dritten Goldmedaille in der 50-Meter-Konkurrenz Sportgewehr liegend. Diesen Mixed-Wettbewerb gewann sie mit 596 Ringen. Den kompletten Triumph machte die Nationalschützin am vorletzten DM-Tag mit dem Sieg im großen Feld des Mixed-Wettbewerbs Luftgewehr liegend perfekt. Sie triumphierte mit 633,8 Ringen. Für Hiltrop war die Deutsche Meisterschaft mit den vier Siegen die gelungene Generalprobe für die Weltmeisterschaft in den paralympischen Schießsportdisziplinen, die im Oktober in Sydney ausgetragen wird.

Bastian Strack vom SV Motzfeld war der überragende Nachwuchsschütze des Kreises in München. Seine grandiose Ausbeute: vier Gold- und zwei Silbermedaillen. Strack errang die Silbermedaille im Luftpistolenwettbewerb Mehrkampf (Sportpistolenvariante) der Jugendklasse männlich mit 368 Ringen. In der Kombination Luftpistole Standard siegte der Motzfelder Jugendliche mit 373 Ringen und wurde mit der Luftpistole Zweiter der 15- und 16-Jährigen mit 375 Ringen. Zusammen mit Philip Stephan aus Hüttenthal im Odenwald und Marlon Memmerle aus Usingen gewann Strack als hessische Landesauswahl die deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Jugendklasse mit 1098 Ringen und sechs Zählern Vorsprung auf den ersten Verfolger.

Sein Glanzstück lieferte Bastian Strack in der Kombination Sportpistole mit 566 Ringen und neun Zählern Vorsprung auf den ersten von 39 Verfolgern ab. Dieser Sieg brachte ihm die zweite Goldmedaille im Einzel ein. Die zweite mit der Mannschaft folgte prompt. Die Hessen mit Bastian Strack, Marlon Hemmerle und Philip Stephan gewannen den Teamwettbewerb Sportpistole der Jugendklasse in einer hauchdünnen Entscheidung mit zwei Zählern vor der Mannschaft der SG Frankfurt/Oder.

Zu den erfolgreichen Kreisstartern gehörte ein weiterer Ligaschütze des SV Motzfeld: Philip Heyer. Der Ex-Europameister gewann eine Silbermedaille zusammen mit Aaron Sauter aus Oberzent im Odenwald und René Höfling aus Dudenhofen im Wettbewerb Standardpistole. Mit 1656 Ringen musste das Trio aus Hessen nur einem Team aus dem Rheinland mit 19 Zählern mehr den Vortritt lassen. Zum Gesamtergebnis steuerte Philip Heyer 555 Ringe bei, die ihm im Einzel den 12. Platz einbrachten.

Am letzten Tag der Meisterschaften in München langte Patrick Seyfarth zu. Der Bundesligaschütze der SG Mengshausen gewann die Bronzemedaille im 300-Meter-Wettbewerb Freigewehr mit 570 Ringen. Mit dem Standardgewehr auf 300 Meter Entfernung zu den Scheiben verpasste Seyfarth als Vierter mit 564 Ringen nur um einen Zähler eine weitere Medaille. Dafür hielt sich der Mengshäuser Teamkapitän gleich zweimal zusammen mit Michael Klein, Andreas Horn und Veronique Münster in einer Bundesauswahl schadlos. Die gewann mit 1702 und 1695 Ringen sicher die deutsche Mannschaftsmeisterschaft in den 300-Meter-Gewehrdisziplinen. zvk